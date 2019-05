Escoltas del alcalde de NY evitaron suicidio de mujer

Tres miembros del equipo de seguridad del alcalde Bill de Blasio hicieron un rescate heroico el ayer por la mañana cuando ayudaron a evitar que una mujer suicida saltara desde FDR Drive, publicó El Diario NY De acuerdo a las fuentes, dos detectives y un oficial de NYPD viajaban hacia el norte en la autopista FDR alrededor de las 10 de la mañana cuando vieron a una mujer caminando junto a la carretera.De Blasio no estaba en el vehículo en el momento del incidente.La mujer no identificada había estado en un automóvil con otro hombre cuando se produjo una discusión y huyó del auto. Luego trepó por una barandilla que da al East River y amenazó con saltar.Los dos detectives la vieron y rápidamente salieron de su vehículo y corrieron hacia ella. El tercer oficial colocó el automóvil en un área segura antes de ayudar a sus colegas de la policía de Nueva York.Pudieron poner a la mujer a salvo en condiciones de seguridad y la trasladaron a Bellevue Hospital Center para su evaluación.De Blasio elogió a los oficiales en una declaración a New York Post anoche. “Los neoyorquinos apenas pudieron ver lo que veo todos los días”, dijo el alcalde. “Los detectives dedicados que componen mi equipo de seguridad son algunos de los más valientes y mejores de la ciudad, y estoy agradecido por su servicio”.