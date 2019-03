Le esconden ‘la bendición’ y se hace viral

La adolescencia es quizá la época más cruel de nuestras vidas, nos enfrentamos a las bromas pesadas de nuestros compañeros en la escuela y esta joven madre ya lo comprobó.De acuerdo con Grupo Fórmula, una estudiante de secundaria quien también es madre joven, sufrió de la que quizá esla broma más pesada en la historia de las secundarias, sus compañeros le escondieron a su bebé en la escuela.En el video no tardó en viralizarse en Twitter y Facebook, los internautas reaccionan con comentarios como:"En mis tiempos no habían bebés en las secundarias y no permitían tener el cabello pintado, y no usar ese vocabulario y... Todo ha cambiado"."¿Cuándo llegamos a esto en nuestras escuelas? Es triste ver como se denigra la integridad de las personas de esta manera. Más respeto a las madres y a los niños, por favor".De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el primer lugar en embarazos adolescentes entre todos los miembros del organismo con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad.En nuestro país, 23 por ciento de los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y 19 años, de estos, 15 por ciento de los hombres y 33 por ciento de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual.Con información de La Silla Rota.