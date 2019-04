Escondió a sus bebés muertos en una bolsa durante 20 años

Conmoción en el Reino Unido. Joanne Lee, la hija de Bernadette Quirk, confesó que su mamá mantuvo en su casa, a tres de sus cuatro bebés muertas. Al respecto, detalló que todas eran niñas, una se encontraba en un compartimiento del armario, mientras que el resto estaban en una bolsa de lona al lado de su cama.El hecho ocurrió en St Helens Merseyside, una ciudad del condado metropolitano de Merseyside, Inglaterra. La mujer guardó a sus bebés en un recipiente y una bolsa que mantuvo durante décadas en su habitación. Tras el descubrimiento, todos los bebés fueron enterrados en tumbas legales, publica La República El inspector jefe Neil Bickley, de la policía de Merseyside en el Reino Unido, detalló que la mujer “dijo que dio a luz sola en casa y que los bebés no se movieron y se quedaron quietos y no hicieron ningún ruido. Fue en ese momento que los envolvió y los puso en el contenedor”.A su vez, el efectivo policial confirmó que Quirk fue mamá de cuatro niñas, incluyendo un par de gemelos. Según revelaron, los partos se produjeron durante un período caótico de la vida de la mujer, dado que en ese entonces, ella bebía mucho alcohol y mantenía relaciones sexuales ocasionales.Al conocerse la historia de la mujer que conservó a sus bebés muertos, la justicia la sentenció pero en febrero murió a los 64 años. Su hija Joanne, informó que fue ella quien descubrió el secreto de su mamá, y sostuvo que “no podía soportar a la mujer, entenderla", pero que "no se mantendría en silencio".Joanne recordó también que cuanto tenía 15 años, encontró a su novio teniendo relaciones sexuales con su mamá. Pese a su abominable historia, asegura que se "ha hecho una mejor madre y persona”.