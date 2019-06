Escribe a gobernador porque temía por su vida… y la matan

Una mujer que escribió a inicios de mayo de manera formal al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, para pedirle ayuda debido a que temía por su vida, terminó asesinada el jueves pasado, casi un mes después, en el municipio de Tequisquiapan, mientras el mandatario concluía su gira número 12 fuera del país, en Europa.La víctima, que llevaba el nombre de Nancy Guadalupe Morales Hidalgo, recibió al menos dos disparos de arma de fuego, cerca del colegio donde momentos antes dejó a su pequeña hija, en el Barrio de la Magdalena, municipio de Tequisquiapan, a unos 69 kilómetros al sureste de la capital de Querétaro.“Sr. Gobernador, hoy toco su puerta en espera de ser escuchada.“No quiero morir!!, es un hecho!! No quiero ser una de las mujeres que mueren en este país cada 160 minutos con una saña y violencia como nunca antes, pero tampoco quiero que mi hija de 10 años y mi madre de 79 años quienes actualmente viven conmigo sean víctimas de esta situación”, se lee en el contenido del texto que el portal “Voz Imparcial” difundió y atribuyó a Nancy y que habría sido entregado en gobierno el 2 de mayo.Acto seguido, en una conferencia de prensa, este fin de semana, donde participó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Ejecutivo, la directora del Instituto Queretano de las Mujeres, Valeria Guerrero Ángeles, admitió que la víctima, asesinada el jueves pasado, sí solicitó ayuda de manera formal al gobierno de Querétaro, sin detallar en los términos que lo hizo.“Quiero precisar que, en efecto, se recibió una carta en la Coordinación de Atención Ciudadana de Gobierno del estado, en la que Nancy solicitó la intervención en su caso”, expresó en la conferencia donde sólo se admitieron tres preguntas, antes de que las autoridades se levantaran y abandonaran, apresuradas, el salón donde se llevó el encuentro con periodistas.En el contenido de la carta que fue divulgado en Internet, se aprecia que la misiva tenía fecha del 2 de mayo y que el destinatario fue el gobernador Francisco Domínguez, así como que Nancy dio cuenta de un ataque previo, ocurrido en el pasado mes de abril, en el que refiere que hombres ingresaron a su casa y le dispararon, además también relató que mataron a sus mascotas, e incluso, identificó y alertó que su exmarido estaba detrás de esa agresión.“Me dirijo a usted de la manera más atenta para solicitar su apoyo ya que soy una persona que teme que el papá de mi hija haya participado en la planeación de mi FEMINICIDIO y que pueda ser responsable de un asalto a mano armada en mi contra efectuado por tres hombres en mi domicilio ubicado en el municipio de Tequisquiapan, el pasado jueves 11 de abril del año en curso”, se lee en el texto de la carta divulgada.En la conferencia, la directora del Instituto Queretano de las Mujeres, Valeria Guerrero Ángeles, dijo que no saben en dónde se fracturó “el plan de seguridad” que supuestamente le hicieron a Nancy, asesinada a balazos, a quien aseguró que además le ofrecieron asesoría jurídica.“Tuvo que haber pasado algo que haya fracturado el plan de seguridad que trabajamos y acordamos junto con ella”, afirmó la funcionaria estatal.Sin embargo, del contenido de la carta divulgada y presuntamente enviada al mandatario, se desprende la reflexión de la propia Nancy, respecto a la omisión de las autoridades para iniciar una investigación sobre el ataque que sufrió y cómo a pesar de los antecedentes de las agresiones que vivió, sólo aceptaron abrir un expediente por robo a su casa habitación.“Pese a la gravedad del evento, donde estos individuos entraron con llaves a mi domicilio, donde no hubo robo, que al huir del lugar nos dispararon a mí y a un jardinero que me asistió mientras llamaba al 911 y que una de mis 2 perras fuera encontrada con signos de estrangulamiento y un martillazo en la cabeza y la otra con señales de envenenamiento, además de varios testigos, al momento de levantar mi denuncia, la FISCAL registrara mi declaración como ROBO A CASA HABITACION, dicha carpeta registrada como CI/SJR/2822/2019/CARPETA”.Mientras la Directora del Instituto Queretano de las Mujeres aseguró que hicieron un plan de seguridad para Nancy, en el comunicado número 71/2019 de la Fiscalía Estatal, que da cuenta de la información dada en la conferencia conjunta entre personal de ambas dependencias, informaron que Nancy “nunca refirió que hubiera antecedentes de amenazas de muerte ni violencia física, sino sólo económica y psicológica”.El asesino de Nancy Guadalupe Morales Hidalgo, quien fue privada de la vida, fue detenido en medio de un fuerte operativo policial ayer domingo.Según versiones extraoficiales, trascendió que como parte de las investigaciones, distintas diligencias fueron efectuadas en Tequisquiapan y San Juan del Río durante el fin de semana, de manera sumamente discreta y simultánea.En uno de los inmuebles cateados en el municipio de Tequisquiapan, habría sido capturado el responsable de haberle arrebatado la vida a Nancy, por lo que fiscales lo presentaron ante la autoridad correspondiente.Se supo que el nombre del hoy detenido es Ernesto “N”, ex pareja sentimental de la víctima, que formó parte de las filas de la milicia en Chile; se espera que en los próximos días sea vinculado a proceso.Oficialmente, hasta la noche de ayer, no se había realizado un pronunciamiento oficial por parte de personal de la Fiscalía General, sobre estos hechos.Con información de Diario de Querétaro y Proceso