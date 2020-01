Escribe con libertad de registros

Leer Nota

Ciudad de México.- Ante una sociedad cambiante por la tecnología, migración, cruces culturales y nuevas identidades de género se han abierto posibilidades a preceptos que antes se creían inamovibles y que transforman al arte, afirma León Plascencia Ñol (1968).



“Lo que está sucediendo en el arte es reflejo de lo que está sucediendo en el mundo”, afirma.



Su trabajo creativo atestigua que los límites ya no existen. Escritor, poeta y artista plástico, Plascencia Ñol ha unificado estos lenguajes, en lo que él describe como una misma respiración.



“Para mí no son lenguajes distintos entre sí, son parte de un todo. Me siento en absoluta libertad de ir de un lado para otro porque sigo haciendo lo mismo”, apunta.



Originario de Ameca, Jalisco, ha desarrollado su obra mayormente en la poesía, lo que le ha reconocido con varios premios nacionales e internacionales. El más reciente es el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 2019 por su libro Bonzos Incendiados.



“Consideramos que es una propuesta contracorriente de la poesía exaltada. Propone, mediante una libertad en el mestizaje de géneros, una exploración de registros. En su contención hay musicalidad que va de la emoción esbozada a las explosiones súbitas con imágenes bellas e inesperadas. Poesía crítica que habla de lo demás, hablando de sí misma”, argumentó el jurado que falló el premio sobre su obra.



“Desde hace algunos años me di cuenta de que lo que hago tiene que ver con la misma cosa y la gente decidirá si es novela, poesía o dibujo”, señala el autor de Seúl es una Esquina Blanca (2009) y Tratado Sobre la Infidelidad (2010).



Su trayectoria con las letras comenzó a los 11 años, siendo todavía un niño, supo que quería dedicarse a la escritura a la vez que pintaba, veía las dos disciplinas en conjunto de la manera más natural.



“Pero cuando publiqué por primera vez, a los 17 años, me di cuenta de que el mundo de la literatura era un mundo muy cerrado y que no permitía que los escritores se dedicaran a otra cosa. Si escribías poemas debías hacer poemas, si escribías cuentos debías escribir cuentos y olvidarte de hacer cualquier otra cosa que no fuera eso”, relata.



En los primeros años aceptó los condicionamientos del gremio, pero con una inquietud latente por las artes visuales. Después buscó colaboraciones con otros artistas plásticos hasta que llegó al punto de decidirse por hacerlo él mismo.



“A mi generación le costó mucho trabajo salir de estas estructuras, pero hoy los jóvenes escritores están haciendo otras cosas. Hoy existe más libertad, el arte joven mexicano está pasando por un buen momento. Hemos dejado esta cosa chata y conservadora y la literatura se está aventando por otros caminos que me parecen muy importantes”.



Plascencia Ñol considera que esta libertad ha permitido la posibilidad de encontrar cada vez más perfiles de creadores artísticos multidisciplinarios que no solo pintan o escriben, sino que también son poetas, músicos o fotógrafos.



“Si nos quitamos ese corsé y nos aventuramos a probar las cosas será mucho mejor. Hay muchos artistas con talentos escondidos, que dibujan, toman fotografías o hacen escultura y no lo saben por encasillarse”, reitera.



Sus obras más recientes son La Música del Fin del Mundo, publicada en España por la editorial Salto de Página y Atenas 31, por la Universidad Autónoma de Zacatecas.