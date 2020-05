Escribe encierro los testimonios del arte materno

Escuchar Nota

“¿Puede la nada ser tan pródiga? Aquí está mi hijo”, dice Sylvia Plath en Tres Mujeres, poema que habla sobreun hecho que cimbra al universo, y al genio creador.Así lo sienten la pintoraquien lleva en su vientre a una pequeña de 5 meses; la promotora y artista visualcon su pequeño Iker, y la gestora culturaly su hijo David, quienes han escrito testimonios de la relación que teje el arte, el mundo y la maternidad.Procrear no fue un interés recurrente en mi vida, pero ser madre se convirtió en un próspero deseo desde hace un par de años. Me enfrenté a los típicos cuestionamientos sobre mi decisión y no podría decir que no sentí miedo e incertidumbre ante tales asaltos cuando, finalmente, la prueba dio positiva. Pero pude comprender poco después que todo: el de entregar su vida completa al arte y sin distracciones.Y ahora no puedo estar más convencida de que esta teoría me parece totalmente inválida., no lo niego, y aún así no me cabe toda la ilusión que he experimentado desde la gestación de la simple idea de ser madre. Ahora mismo no me veo haciendo otra cosa, y no tendría manera de explicar cómo mi admiración por el arte, y la vida se ha acrecentado de manera exponencial.Pronto habrá más pañales y juguetes en esta habitación que lienzos y pintura,y, aunque seguramente la exploración dará giros insospechados, la excitación no ha descendido.el íntimo momento para la formalización de las ideas podrá parecer poco, pero la creación artística no es algo que suceda en momentos preestablecidos. Honestamente ni siquiera he sido una persona que dedica sus días enteros a pintar. Mi personalidad multifacética me ha llevado constantemente a explorar campos que pudieran parecer opuestos, pero que al final convergen en nuevas facetas de creación.Resuelvo el día a día con el asombro que mis recientes vivencias me regalan en medio de una cuarentena tras otra, mi cuerpo confundido y lo que se siente como todas las emociones del mundo en apenas un corazón y medio. En mis momentos lúcidos lo entiendo todo cComo a todos, nos tomó de sorpresa. A las 11 de la noche, hace un mes y medio, leí un mensaje en el que se nos daba a conocer quepresenciales., a la mañana siguiente. No imaginábamos entonces el tiempo que vendría, las horas que pasaríamos únicamente en casa.Hemos puesto en común muchas cosas que no sabíamos el uno del otro y que nos han dado una maravillosa oportunidad de encuentro que las prisas de la vida cotidiana nos roban., mi hijo recordó a su propia abuelita, mi mamá, desprendiendo de una higuera sus frutos para dárselos a él. Un lazo invisible, mágico.En estos días, comparto algo que me ha encantado:en estos momentos que, por otro lado, nos tienen tan angustiados. Alguna vez, cuando ya todo esto haya pasado, quizá sean esos momentos en que mido su estatura, los que recuerde como parte agradable de la difícil temporada.Tardes radiantes donde nos hemos puesto a vagar por imágenes de infancia y por los pasillos y salas del Museo del Louvre, una tarea que le encargaron en el colegio y que gozamos mucho, sobre todo cuando nos perdíamos y volvíamos a la sala en la que debíamos estar, como si estuviera ocurriendo en la realidad.me preguntó una mañana, mientras él mismo auxiliaba a una persona desde su computadora. Su voz me animó un día que se prometía incierto.Ayer, a mitad de la noche, en medio de una conversación, sin poder ambos conciliar el sueño,Le digo: “Anda, sígueme leyendo y así me quedaré dormida”.Desde los primeros meses de gestación hasta el día de hoy, invariablemente hay alguna imagen, pieza musical, exposición, obra de teatro, poema o cuento, cerca de nosotros. Aprendió a gatear y caminar en un centro cultural, viendo cuadros de todo tipo, preguntando “¿qué es eso?” Y yo respondiendo “para entretenerlo, porque creemos, en verdad, que los niños no los necesitan. Ellos (y nosotros) necesitan libros, música, aire fresco,Necesitan hojas y pintura para dibujar lo que ven. Los niños y los adultos necesitamos momentos para imaginar.Esa decisión empieza a dar frutos e Iker y sus ideas han sido nuestro salvavidas en este confinamiento: crea sin reparo, experimenta con los materiales que tenemos en casa, lee yCorre al patio a construir casas para cochinillas o pistas con carritos y playmovil.No hemos tenido tiempo de aburrirnos porque cuando nosotros apenas estamos procesando lo que acabamos de hacer, Iker ya está haciendo algo más. Ahora me doy cuenta que hay algo en su carácter que es muy cercano al arte en sus muchas manifestacionesha sido escucharlo decir que “no me gustan las clases virtuales. A mí me gusta estar en la escuela con mis amigos y mis maestras” y explicarle por qué no vamos por el momento a la escuela, o visitar a abuelita o por qué no vamos al parque para andar en bici si “apenas le quité las rueditas”.Pero hay algo hermoso que el encierro nos ha aportado: el despertar sin prisas de nada, cpara después correr a quitarnos la pijama minutos antes de las clases.Escuchamos a Iker cantar a todo pulmón las canciones de 31 Minutos todo el tiempo, aunque a veces me pide ver algún concierto dirigido por “el muchacho de cabello chinito” (Gustavo Dudamel), porque necesita música “tranquilita”.Afuera de casa y, obvio, dentro de nosotros (los adultos) las preocupaciones y los miedos de todo tipo existen; sin embargo, al verlo crecer y disfrutar la vida tomando de la mano el arte como una de sus herramientas para expresarse, nos hace darnos cuenta que algo bueno estamos haciendo.