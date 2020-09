‘Escribir dando un buen ejemplo es matar la literatura’

Escuchar Nota

Según apunta “la literatura sirve para decir lo no dicho; la imposibilidad de contar una experiencia intransferible es de donde se nutre, ya que está hecha especialmente para ello:En esa grieta es donde sucede la magia de la escritura, un acto que es “para un introvertido, una especie de venganza vital”, define.compilación de cuentos en la que sus personajes, como el mismo Mairal, son personas de 40 años que callan y no se atreven a romper con el otro, así que viven “en matrimonios asfixiantes,esos personajes están muy frustrados e insatisfechos”, y sobreviven gracias al oxígeno de la imaginación.apunta Mairal a Zócalo. “Estos cuentos te cuentan cosas inconfesables de los personajes que hacen cosas bastante oscuras”.pero no por sucios menos reveladores sobre la realidad humana, y que no caerán muy bien a la opinión pública pero que, como detalla su autor,en Twitter, Facebook. Estamos todos construyendo una identidad en las redes sociales y dejamos afuera cosas oscuras, y yo creo que la literatura tiene que ir a ese lugar: ¿qué te daría vergüenza mostrar en tu Instagram?, ¿por qué cosa te morís si sale en tu Facebook?en todas sus facetas. Entonces mirando estos cuentos me sorprende por momentos cierta oscuridad, veo que no hay una luz al final del túnel”.e inventar una relación para salir de la rutina, como en Un Verano Feliz o El Guardián de la Giganta o las razones que llevan a la infidelidad, tanto a hombres como mujeres, como en El Anillo y Cero Culpa.Y cuyo máximo dolor es la tensión erótica que no se resuelve y lleva a los personajes al primitivismo sexual y a las peores bajezas, como en La Virginidad de Karina Durán, en la que un joven pone en venta el cuerpo de su amiga en internet.Aunque sórdidos en algunos casos, los relatos quey sacarse de su contexto para, como sucede últimamente, señalarlas.a sus personajes de manera gratuita; si queremos hacer un personaje que sea específicamente así, sí, pero no debemos de escribir de un modo ejemplar, didáctico y dando un buen ejemplo. Me parece que si hacemos eso matamos la literatura.y por el que estoy dispuesto a luchar, porque hay que pelear por el derecho a la ficción. Aclarar que uno no coincide moralmente con sus personajes, es una aclaración un poco antigua si lo pensás, es como si no se entendiera el pacto de la ficción.Junto a esas existencias atormentadas por la necesidad y falta de sexo,y lo absurdo y que confluyen en Hoy Temprano, libro de 2001, que se reedita como la segunda parte de este libro.Aunque bastante diferentes, los libros cuentan con vasos comunicantes:“Si bien un libro es del 2001 y otro del 2019, siento que esos 18 años me cambiaron el estilo, pero también muestran que hay cosas que no puedo frenar de mí mismo y que son cotidianidades, obsesiones, temáticas... por eso hay algunos cuentos de Hoy Temprano que entrarían fácilmente en Breves Amores Eternos. Pero quizá la diferencia más grande es el momento vital de los personajes.Así en Hoy Temprano, pueden hallarse el paso de toda una vida a bordo de un viaje en coche en el cuento que da título al apartado; el descubrimiento de una nueva tierra, en Amazonia, o la imposibilidad de transmitir una experiencia única y personal, íntima que le da sentido a todo lo demás, como