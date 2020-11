‘Escribir es entrar en un conflicto con la brújula’, Juan Malebrán en su viaje poético

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Juan Malebrán nació en Iquique, Chile. Ciudad cuyo nombre en aimara significa “lugar de sueños”, y que pareciera ser un anuncio de lo que vendría para él: una búsqueda constante de los símbolos y metáforas que la realidad revela solo por medio de los sueños y la poesía. Pero no solo eso, ya que su tierra natal fue hasta 1884 parte de Perú, y actualmente es un activo puerto chileno que permite ir y venir a través de su geografía.



Esa libertad marcó a Malebrán como un viajero incansable, cuyo pie de tránsito le permite confrontarse consigo mismo a través del encuentro con el otro, de la misma forma que lo hace por medio de la palabra. Así, sus vagabundeos en el mundo físico y el del lenguaje terminaron mezclándose en su poesía que dio paso a Tardío, libro ganador del Premio de Poesía en Lengua Española Manuel Acuña en la categoría de Inédito y que recibirá hoy, junto a la poeta Anne Carson, ganadora del premio en Trayectoria.



Que el viaje sea su materia prima tiene que ver con el asombro y la novedad con que mira las cosas al enfrentar el idealismo con la más pura verdad, ya que como detalló “la experiencia del viaje me gusta bastante porque me genera mucha contradicción”.



Esa necesidad de conocer el mundo por medio del lenguaje permitió a Malebrán nombrar aquellos territorios desde sí mismo, como demostró con Trópico, poemario en el que se adentra en la selva y mira de cerca los dinámicos universos que encierran cada hoja y árbol.



Tardío, en cambio, toma de la mano al lector y lo lleva en una brusca caminata por los senderos rocosos y brutales de las montañas, en un periplo poético que agota el cuerpo y la mente ya que es un cambio en la respiración y pensamiento del autor y del lector.



Para Malebrán eso es así ya que “la montaña, a diferencia de las urbes, tiene una amplitud que genera que el pensamiento y el habla se traben, cojeen y sean más divagatorios. Tardío es más aliento que otra cosa. En este libro, y en este viaje en particular, hay una respiración, un preocupación por el ritmor. Hay un modo distinto de abordar este viaje por medio del ritmo y de la caminata, porque el libro entero es sobre caminar, no hay nada más que caminar”, comentó a Zócalo el poeta quien agregó que el objetivo del libro es un ritmo “muy silencioso y también agotador”.







Salirse del sendero



Ese impulso por salir del discurso trazado fue una de las razones por las que Tardío ganó los 50 mil dólares que otorga el Manuel Acuña. Ya que como señaló el jurado conformado por Cristina Rivera Garza, Leonardo Sanhueza y María Auxiliadora, quienes lo eligieron de entre 30 finalistas, el libro con su “originalidad, ritmo y estructura se conjuga solidariamente con sus ejes temáticos, en los que se trenzan la aventura y el riesgo, con la duda y cierto escepticismo en torno al tópico del viaje. En sus páginas se mezcla, sin perder de vista lo colectivo, la presencia vibrante de la naturaleza objetiva que contrasta con la incertidumbre del lenguaje y de la experiencia”.



Así, los poemas de Tardío se conjugan en brutales composiciones que avanzan vertiginosas gracias a la falta de puntuación en ellas, y son llevadas solamente por el aliento del lector que, al finalizarlas, termina exhausto como si hubiera iniciado una odisea en los Andes.



“El poemario tiene un ritmo del caminar que debía desplazarse al poema y esa traslación fue el trabajo poético. En el caso de Tardío, para llegar a eso eliminé la puntuación; los poemas son bloques de texto sin puntos, comas ni nada. Avanzas en el texto a partir de la respiración y del ritmo y ahí es donde se hace una analogía con la caminata en la que, de pronto, aparece el paisaje, la geografía y el territorio”.



Aún así, son las paradojas entre lo que se espera y la experiencia real, entre el riesgo y la serenidad, la duda y la certeza el verdadero motor dentro del libro. Malebrán detalla que “estas contradicciones no pueden resolverse, así que las disfruto y las exploro en su propio viaje”, pero suponen también una trampa, ya que son pensamientos que invitan a dejar la seguridad del camino marcado y deambular en el peligro de lo insondable y desconocido: tirar el mapa y dejarse guiar por las estrellas.



“Hablando metafóricamente, al escribir uno va por el sendero y la exploración poética te invita a dejarlo, a salirte de él, pero a la vez sabes que si lo abandonas te pierdes y ya no tienes vuelta.



“Escribir es un ir y venir constante, es entrar en un conflicto con la brújula y por ahí va este viaje: te pone en un lío porque a veces quisieras divagar más, pero para eso es necesario salirte del sendero y sabes que puedes perderte, pero si dejas el camino puede ser que no pilles algo que no encontró el que dejó las huellas”.







Dudar de la identidad



Así, el viaje pasa a ser una metáfora universal del conocimiento. Idea que ejemplifica con esos viajeros que marcaron los caminos por los que transita Malebrán. Poetas cuyos versos aparecen y desaparecen como el eco que se oye al gritar ante un abismo montés. Pero también porque es una forma de conocerse o de intentarlo.



Con esa idea en mente los libros del chileno han explorado diversas geografías que le permiten un cierre sobre sí mismo o, al contrario, una apertura personal. Si en Trópico exploró que “en la selva algo está sucediendo muy latente”, y en Tardío se busca la sensación “sobrecogedora ante la inmensidad y soledad de la montaña”, es en su siguiente proyecto en el que aborda la identidad como un concepto sin certeza que habita el desierto, lugar en el que “no hay ni siquiera una ruta, estás perdidísimo; el desierto es más febril y mucho más divagatorio”, detalló el nacido en el desierto de Atacama, el lugar más seco de la tierra.



Así esos terrenos se convierten en lugares que permiten mirar y conocer al otro, al humano que está al lado y que tiene “una historia compartida que generan conflictos” de donde nace la pregunta inicial de Malebrán: “¿qué pasa si nos olvidamos de todo lo que es una patria y vemos la geografía y no el paisaje?”.



Romper esos límites, borrar esas fronteras, hablar con el otro y crear por medio del lenguaje una zona franca en la que el intercambio mutuo sea la moneda libre, es la que motiva al poeta viajero. Es el motor de sus pies que buscan, en cada odisea multicultural, un “cruce brutal del momento en que todo puede ser, todo está siendo y no hay homogenización”, algo que permita verse a uno mismo y “ayude a reformularnos” a pensar y, que de ahí, “la identidad sea puesta en duda”.