Escritora portuguesa Lídia Jorge gana el Premio FIL

Hacer la diferencia desde lo individual

“He recibido la noticia después de no atender el teléfono muchas veces porque me hablaban con un número identificado. En Portugal cuando un número no es identificado es porque es publicidad. Entonces, yo no atendía, pero en un dado momento comprendí que era importante porque me enviaron un mensaje. Ha sido un momento de suspensión en la vida porque un premio como este te dice que tus libros valen alguna cosa para los lectores y también da sentido a nuestra vida personal (…) ha sido una vida muy particular”, explicó Lídia Jorge.

“El libro es el instrumento sino el más poderoso desde el punto de vista de creación de humanidad y subjetividad es el más frágil. Entonces, los poderes públicos tienen que comprender que hay que ayudar”, explicó.

En septiembre se tomarán decisiones

La novelista y cuentista, nacida enen 1946, fue anunciada esta mañana como ganadora dely, de haber viabilidad sanitaria, el galardón podría entregarse en el marco de la edición 34 de la, prevista para llevarse a cabo del 28 de noviembre al 6 de diciembre.El galardón, otorgado por el encuentro más importante de habla hispana y merecedor del Premio Princesa de Asturias en Comunicación y Humanidades, se le confirió porque “su obra novelística retrata el modo en que los seres individuales se enfrentan a los grandes acontecimientos de la historia”., representante del jurado, cuyo veredicto llegó después de varias reuniones virtuales, explicó que su manera de fundir la historia de Portugal con la personalidad de los personajes que la viven, alcanza una cima difícilmente superable y dijo que la autora de “El jardín sin límites”: “ha sostenido a lo largo de los años una carrera literaria marcada por la originalidad y la sutileza de su estilo, la independencia de criterio y una inmensa humanidad en su forma de acercarse tanto a los temas tratados en su obra: la adolescencia, la descolonización, el lugar de la mujer, la inmigración”.El jurado estuvo integrado porEl anuncio del galardón se realizó de manera remota, con la presencia del presidente de lay de la AC del Premio FIL, Raúl Padilla López; la secretaria de Cultura de Jalisco, Giovana Jaspersen García;, directora general de la FIL Guadalajara, y el rector de la Universidad de Guadalajara,, entre otros.Dotado de 150,000 dólares el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances reconoce una vida de entrega a la creación iliteraria. Para esta edición se recibieron 68 propuestas provenientes de 18 países, en las cuales estuvieron representados 55 autores y siete idiomas. El Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances de la edición anterior se entregó en la pasada feria, le fue otorgado al poeta mexicano David Huerta.Presente en el anuncio, la galardonada relató cómo se enteró del galardón. Habló extenso sobre el colonialismo, las luchas feministas, la crisis social y económica.Añadió que su trabajo consta en relatar una epopeya doméstica sobre su país, el cambio que ha ocurrido entre de un país imperial a uno en empobrecimiento, la vida diaria, las mujeres como símbolo de toda una sociedad, los cambios, la gente que se pregunta por qué es pobre, por qué es víctima. Todos ellos, dijo, personajes que dan sentido a sus libros.Instó a los lectores a comprar libros, divulgarlos, no dejarlos perder como producto, valorizar el papel de los editores, de las librerías y de toda la cadena del libro, llamar la atención de los poderes públicos sobre la crisis que vive el ecosistema editorial. Explicó es necesario comprender que es un bien público.Cuando se le preguntó sobre su vínculo con México, Lídia Jorge explicó que cuando piensa en México sobre todo piensa en los muralistas, pero también le han ayudado a su comprensión de México en la literatura: Juan Rulfo, Octavio Paz, José Emilio Pacheco y Carlos Fuentes.Refirió que hoy en día las mujeres han cambiado bastante la sociedad y son fundamentales para “hacer la diferencia”.“Porque son aún una especie de prolongamiento de los poderes masculinos, mimetizan las relaciones de poder masculino, una herencia”, refirió, “de la guerra permanente por alcanzar el primer lugar. Si continuamos así, como en los poemas homéricos, nosotros no vamos a sobrevivir y las mujeres lo deben decir, lo deben cambiar”.El presidente de la feria y del premio,, explicó ahí mismo que ha habido avances para tener una feria presencial en noviembre próximo con las dos sedes anticipadas: la Expo Guadalajara y el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara (UDG).“Al momento hay indicios alentadores. En México estamos en una especie de meseta. En Jalisco en las últimas semanas no ha habido mayor incremento de contagios y de hospitalizaciones, de tal manera que seguimos trabajando para llevar a feliz término la feria a finales de noviembre. La respuesta definitiva nos la darán los indicadores epidemiológicos. Haremos un corte a finales de septiembre para hacer una última valoración, pero confiamos en sí poder llevar a cabo nuestra feria de manera presencial, con grandes presencias, como esperamos sea el caso de Lídia Jorge”, explicó.Sobrecomodetalló que ambas partes están haciendo una valoración conjunta para a finales de septiembre compartir la decisión sobre en qué términos viajaría la entidad árabe si se confirma su presencia.