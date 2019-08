Escritos revelan que Kafka fue víctima de bullying

Esta semana, la exhibición de documentos que pertenecieron al escritor Franz Kafka dio la vuelta al mundo, ya que entre éstos se encontraban diarios, cartas, dibujos del autor de La metamorfosis. Sin embargo, uno de estos textos revela que en la escuela sufría maltratos.En uno de estos escritos de su puño y letra cuenta que sus compañeros de clase le llamaban “tonto”.“Entre mis compañeros de clase era un tonto, pero no él más tonto. Lo último ha sido afirmado en frecuentes ocasiones por parte de algunos maestros hacia mis padres y mí, lo hicieron sólo por la locura de muchas personas que piensan haber conquistado a medio mundo…”, afirmó en un escrito.De acuerdo con Martina Strausser, traductora alemana de lenguas modernas consultada por La Razón , el tipo de palabras utilizadas y la formación de frases denotan que es un texto “es más de personas mayores que de jóvenes”.En el documento también Kafka expresó: “el hecho que fuera tonto, realmente la gente se lo creía y tenían buenas evidencias que eran fáciles de comunicar si se tenía que instruir tal vez a un extraño de mí, que al principio no parecía dejar una mala impresión”.Mientras el escritor de origen judío luchaba contra la tuberculosis que padecía, poco antes de morir, pidió a su amigo íntimo Max Brod, que destruyera todos sus manuscritos ya que no los consideraba tan trascendentales para compartirlos; sin embargo, ahora se encuentran en la Biblioteca Nacional de Israel, que en próximos meses digitalizará el acervo para que personas de todo el mundo tengan acceso a éste.