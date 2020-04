Escucha Sanz grito de la naturaleza

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Aislado desde hace más de un mes y conectado al mundo exterior gracias a su computadora, Alejandro Sanz confía en que la pandemia dejará un mensaje claro sobre el trato que el ser humano le da a la naturaleza.



“Perdemos quizá demasiado tiempo en ver qué es mejor o peor para nuestro hogar, la Tierra, y es ella quien nos está respondiendo de forma clara. La única forma de hacer algo es actuando. Estos días hemos sido testigos de cómo la naturaleza, el aire, los ríos y los mares se han limpiado de la mancha del ser

humano.



“Los animales sienten una libertad que no conocían. Me parece algo maravilloso y nos invita a reflexionar que, si queremos, aún estamos a tiempo (de hacer un cambio positivo)”, reflexiona Sanz en entrevista exclusiva vía correo electrónico desde su casa en Madrid.



Considerado uno de los cantautores españoles más importantes en la actualidad, el múltiple ganador del Grammy tiene contacto por medio de videochats con sus cuatro hijos, sus amigos y su equipo de trabajo.



Junto a Juanes, Sanz fue el primer intérprete hispano en sumarse a un concierto “desenchufado” en vivo, vía online, cuando el confinamiento en España estaba en su punto más álgido, hace casi un mes.







Tras vivir esta realidad en carne propia, el cantautor espera que, una vez que se concluya la cuarentena, reine en todo el planeta la conciencia y la empatía.

“Propongo memoria a largo plazo, que no olvidemos la situación que estamos pasando, pues todos, de una forma u otra, nos veremos afectados por ella. Creo que este patrón también da pie a la creación y eso es algo muy positivo, pues nos ayuda a todos a crear una atmósfera más real”, puntualizó el músico.



El intérprete de Mi Persona Favorita y La Fuerza del Corazón se percató del maltrato y rechazo que diversos médicos, enfermeras y personal de limpieza han vivido en México por temor a posibles contagios.



“Con esta situación se está viendo lo mejor de las personas y desgraciadamente, también lo malo. Es cierto que estos casos de malos hábitos como ser humano son mínimos en comparación con los que están engrandeciendo a las buenas personas, cívicas y entregadas con la situación.



“¿Qué pienso y que siento (sobre el maltrato al sector salud)? pena, mucha pena”, puntualizó.



Sanz, quien acaba de cumplir 31 años de carrera artística y ha vendido casi 30 millones de discos en el mundo, reiteró su admiración hacia el personal médico de México y todo el mundo.



Respecto a la labor que están desempeñando médicos, enfermeras y el personal de los sistemas de salud de todo el mundo, el también productor elogió el esfuerzo de todos ellos.



“Gracias a estas personas que están dando todo por encima de sus posibilidades, el mundo sigue girando. Nos curamos, comemos y son los que nos acercan más al final de esta situación.



“Las que nos permiten que el camino sea más fácil. Egoísmo es señalar con culpabilidad actos de valentía a quien pone su vida en peligro por salvar la nuestra”, acotó el creador de Corazón Partío.