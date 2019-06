Escuelas de Malasia cierran por contaminación química

Cientos de escuelas en Malasia deberán cerrar durante los próximos tres días, luego de registrarse una contaminación química en el distrito de Pasir Gudang, informaron este día las autoridades locales.El primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, destacó que la contaminación del aire en Pasir Gudang no debería haberse repetido después del primer incidente en marzo pasado. "Esto es bastante desafortunado (...) parece que hay fábricas que no están muy preocupadas por la seguridad”."Es por eso que tenemos que identificar a los responsables de la contaminación y tomar medidas severas contra ellos", refirió en declaraciones a la prensa.Mohamad apuntó que el incidente de contaminación en Pasir Gudang, registrado el jueves pasado, provocó que muchos habitantes sufrieran dificultades respiratorias y vómitos, por lo que se ordenó a todas las instituciones educativas cerrar sus puertas hasta el jueves para permitir que las autoridades trabajen a fin de eliminar la contaminación.De acuerdo con reportes de prensa, el gobierno local ordenó cerrar 457 centros docentes, incluidos tres institutos, 111 escuelas públicas, 14 privadas, así como 347 jardines de preescolar.En marzo pasado, cientos de pobladores de Pasir Gudang fueron hospitalizados por envenenamiento químico tras encontrar residuos tóxicos en un río cercano a las escuelas. Ante esas situaciones, los ciudadanos exigieron al gobierno investigar de manera seria.Por su parte, el presidente del Comité Estatal de Salud, Cultura y Patrimonio, Mohd Khuzzan Abu Bakar, dijo se realizan operaciones todos los días. "Básicamente, tenemos que (las fábricas químicas) puedan transportar los desechos tóxicos".Dijo que el Departamento de Medio Ambiente también realiza operaciones integradas con el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional y el Consejo Municipal de Pasir Gudang para garantizar que las 250 fábricas identificadas para el manejo de materiales peligrosos, se adhirieran al procedimiento operativo estándar (SOP).Advirtió que se tomarían medidas severas contra quienes ignoraban el SOP; pero se inspeccionaron 30 locales preseleccionados por las autoridades que suponían un alto riesgo para contribuir a los incidentes.Desde el primer día, el Departamento de Bomberos y Rescate, el Departamento de Medio Ambiente, el Departamento de Química y la Oficina del Distrito estuvieron entre las agencias que trabajaron para resolver el problema de inmediato, comentó.Refirió que no se han reportado nuevos casos de contaminación en Pasir Gudang, además “el gobierno estatal estudiará la necesidad de establecer una zona de amortiguamiento entre las áreas industrial y de vivienda para prevenir que ocurra un incidente similar en el futuro”.“Por ahora, nuestro objetivo es asegurar que las operaciones que realiza el Comité de Desastres del Distrito continúen sin problemas. Después de esto, veremos cómo establecer el Comité de Monitoreo de Pasir Gudang para analizar la necesidad de establecer una zona de amortiguamiento entre las áreas industrial y de vivienda", puntualizó.