Escuelas sólo podrán ser abiertas en regiones donde haya baja transmisión de COVID-19

"Es conocido principalmente por la experiencia de influenza y otras enfermedades respiratorias, es conocido que los espacios escolares, principalmente los de educación básica son espacios propagadores de infecciones transmitidas por vía respiratoria", indicó.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la salud, Hugo López-Gatell, informó este martes queEn conferencia de prensa, López Gatell dijo:, donde no es posible mantener cerrado el espacio escolar. No hay una fecha predefinida para abrir o no abrir las escuelas".En ese sentido, el funcionario detalló que las escuelas son espacios propagadores de enfermedades respiratorias, por lo que debe ser cuidadoso el retorno a clases.