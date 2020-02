Escuelas tendrán Alerta Amber ‘directa’, anuncia Sheinbaum

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Después de que Fátima fue víctima de feminicidio y sus familiares acusaron que se activó la Alerta Amber 72 horas después de su desaparición, las autoridades anunciaron que dicha alerta ahora podrá ser activada desde las escuelas, incluso antes de interponer la denuncia ante las autoridades correspondientes.



Esta mañana la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y el titular de la Autoridad Educativa, Luis Ernesto Fernández, destacaron que además se busca fortalecer los protocolos de seguridad con más cámaras de videovigilancia.



Fernández añadió que todas las fiscalías se habilitarán para recibir a niños que no sean reclamados a la salida de los planteles escolares, pues solo se podía hacer en la Colonia Doctores en la Fiscalía correspondiente.



Por el caso específico de Fátima, Sheinbaum y Fernández aseguraron que videos constatan que la menor no permaneció afuera de la institución y que fue entregada a un adulto, según los protocolos correspondientes.



Sheinbaum defendió que no pasaron tantas horas para buscar a la menor cómo acusaron los familiares de Fátima.



Sostuvo que la denuncia en Tláhuac se hizo el día 12 de febrero y que el 13 se pasó a la Fiscalía de Azcapotzalco para iniciar su búsqueda e investigación.