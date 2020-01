Esculpe en mantequilla la memoria efímera

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El artista visual mexicano Cartú presentará parte de su proyecto estético a través de esculturas con mantequilla y tinta congelada, durante la Semana del Arte que se realizará en México.



En entrevista, mencionó que esta técnica surgió a raíz de una llamada familiar, con la que recordó cierta unión con su abuela, por lo que transformó ese sentimiento en una pieza, una especie de autorretrato.



“Lo importante era dejar ese material en una memoria mía, que fuera un autorretrato. Lo que hice fue sacar un molde de mi cabeza y le vacié mantequilla. Era atar esa memoria, recuerdo que desde chico me comía la mantequilla a pedazos y era súper raro para mis papás, pero siempre mi abuela, cuando me quedaba en su casa, me dejaba comer toda la que yo quería. Ese recuerdo lo tengo muy presente”.



Comentó que, pese a que esta obra es formada por recuerdos, al final se convierte en algo nuevo, en un objeto completamente diferente.



Mencionó que también presentará otro proyecto que corresponde a figuras de sus manos hechas en yeso, junto a seis paletas de tinta congelada y, una vez derretidas, se encuentran con un mensaje.



“Regresé a México con la idea de presentar lo que había aprendido y experimentado y que ya había mostrado en Nueva York. Son colaboraciones. Serán tres piezas en la Galería Óscar Román, las que considero más importantes, será un cuarto completamente blanco, en la apertura habrá cinco personas y la idea es que se quiten los zapatos y vivan esa experiencia muy personal”.



Cartú expuso que todas sus presentaciones serán de contraste, ya que también exhibirá obras en cerámica y bronce, “algo que es más comercial y menos conceptual”.