Escultor de busto de Benito Juárez hará uno de AMLO

El joven escultor y canterero, autor del peculiar busto de Benito Juárez develado el 21 de maro en San Antonio, San Luis Potosí, anunció que ahora esculpirá uno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.En entrevista para la agencia Quadratin, Amado Montalvo Salazar de 28 años, dijo que una persona acudió este fin de semana a su taller para pedirle un busto de López Obrador, con la intención de otorgárselo en su próxima visita a la entidad, programada para el sábado 30 y domingo 31 de marzo.La obra de Montalvo causó revuelo en redes sociales por su peculiar aspecto, lo que generó una gran cantidad de memes en redes sociales, a lo que el canterero aseguró que lo toma con tranquilidad y que seguirá trabajando con muchas ganas."Los memes y todo lo que salió son cosas que la gente le pone de más, pero por mí está bien, no pasa nada ni me voy a enojar. Yo voy a seguir trabajando, cualquier persona que guste venir y encargar algo, se lo podemos hacer”, expresó.Montalvo, originario de la comunidad de Escalerillas, San Luis Potosí, agregó que no recibió una invitación para acudir a la visita presidencial, pero que le gustaría ir a entregarle el busto personalmente.