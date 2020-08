Esfuman en Policía Federal 24 mil mdp en viáticos, bonos…

Escuchar Nota

"Siempre hubo transa, los compañeros reclamaron casi siempre su bono de riesgo y los mandos les inventaban cualquier falta y los amenazaban con fincarles delitos", indicó un agente ahora adscrito a la Guardia Nacional.



Ex mandos de la Policía Federalentre 2013 y 2017.Aunque Jesús Orta y Frida Martínez,, la corporación acumula anomalías por 24 mil 262 millones de pesos.que también ya tienen orden de aprehensión.De acuerdo con informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que ya son revisados por la Fiscalía General de la República (FGR),de los agentes de la corporación.En el sexenio pasado, agentes federales dijeron queInclusoEn ese tiempo, la sus oficiales.Pero en un oficio fechado el 7 de noviembre de 2017, Jaime Vega, gerente general de Hoteles Vista Hermosa, en Michoacán, pidió a KolTov que liquidara su deuda, con la advertencia de que con ocho meses de retraso, 500 policías serían desalojados.El pago no llegó.Los policías alegaron que el dinero sí fue depositado, pero que se lo dividieron entre la empresa y los mandos.La ASF también encontró que de 2010 a 2017, el Comité Técnico del Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública y de Aeronaves le autorizó a la PF la adquisición de 40 autos por 83.4 millones de pesos.No obstante,y adquisiciones no comprobadas.En la auditoría 24-GB, de 2017, se comprobó que la corporación tuvo deficiencias en la operación y supervisión de los recursos para servicios de hospedaje, alimentación y apoyo logístico en despliegues táctico-operativos, pues registró pagos por 8 mil 108 millones de pesos sin contar con la evidencia documental de los gastos.También, dado que se incluyeron como turnos completos trabajos de una y hasta ocho horas.Al inicio de la actual Administración, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó que arrastraba adeudos por casi 10 mil millones de pesos de ejercicios anteriores.Sólo del ejercicio presupuestal 2018, la dependencia tiene deudas por 4 mil 907.5 millones de pesos, casi el 50 por ciento del total de su gasto.Y sólo por bonos se reportó un adeudo de 260 millones de pesos.