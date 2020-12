‘Eso que tú me das’, documental sobre Pau Donés, su última entrevista

Escuchar Nota

"Me dijo que lo iban a dar de alta del hospital, que lo había pedido porque quería irse a morir a la casa de la montaña", cuenta Évole.



"Es una entrevista para la que nadie te ha preparado, no hay clases donde te digan cómo abordar este tipo de entrevistas, no hay manual de instrucciones recuerda".



"Si estás viendo esta entrevista es que yo ya no estoy aqui, el mal me ha matado", dice Donés viendo a la cámara, bromista.



"Yo soy músico porque soy incapaz de decirle a una mujer que quiero, que la quiero", señala Donés durante la entrevista.



"Lo último que queríamos era sacar una entrevista amarilla, sensacionalista, lacrimógena y al final juega en favor la ocasión de no estar buscando ningún titular (periodístico), se convierte en una charla de vida, sencilla, cotidiana, sin pretensión por parte de nadie.



"El estaba en el lugar donde te coloca la vida al estar en las puertas de la muerte, te saca un poco de las ruedas de la vida donde no hay obligaciones, el qué van a pensar o dirán o ser políticamente correcto", apunta el realizador.



"Una de los deseos, de las cosas que le quedaron por hacer era una pequeña gira musical y una de las ciudades en que hubiese querído actuar era México", comenta Évole.



El autor de "La flaca" llevaba cinco años luchando contra el cáncer, ya usaba sonda para alimentarse y quería dejar un testimonio de lo que era en ese momento.El cantautor habla de su hija, que dice le enseñó a decir te quiero; que al día recibe más de 200 mensajes de apoyo los cuales no responde porque, además de ser muchos, está tomando el sol y viendo a los Pirineos o simplemente sale a comprar queso con el vecino.Acepta enojarse ocasionalmente, pero no por su salud, sino porque los medicamentos lo hacen irascible o que lamenta no tener más tiempo para ver cómo la nieve se irá diluyendo y reverdecerá la montaña.Llega a México porque simbólicamente el país significaba mucho para Donés.