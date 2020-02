España abrirá debate sobre eutanasia la próxima semana

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La iniciativa de ley para considerar la eutanasia como un “derecho” para la población española se discutirá a partir del próximo martes en el pleno del Congreso de Diputados, a pesar de haberse estancado previamente en dos ocasiones.



El proyecto de ley fue presentado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al que pertenece el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, e implica que quienes padezcan una enfermedad grave e incurable, o bien se encuentren en un sufrimiento insoportable, puedan ejercer con libertad su derecho a la eutanasia.



Medios locales han informado que alrededor de 270 mil personas piden que sea aprobada una ley sobre la eutanasia en España.



La propuesta del PSOE es que el paciente no deba esperar más de un mes tras iniciar la petición a su médico, quien deberá abrir un “proceso deliberativo” con el paciente y posteriormente solicitar una segunda opinión médica a otro especialista que no sea parte de su equipo, explicó el diario El País.



Si su solicitud procede, la eutanasia podrá aplicarse en los quince días posteriores al veredicto de ambos médicos y el paciente tendrá la facultad de decidir si desea él o ella consumir los fármacos o si requerirá asistencia médica. En caso de que su petición sea rechazada, se cuenta con cinco días para solicitar la revisión del caso o bien, recurrir a la vía administrativa.



Los médicos que no aprueben la eutanasia en los casos que proceda podrían estar incurriendo en un delito, el cual, según la iniciativa de ley, será revisado por la comisión a cargo de la aplicación de la eutanasia en el sector salud.



Ésta es la tercera vez en los últimos 20 meses que el tema se discute en el pleno. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, en este capítulo de la historia de España el PSOE gobierna en coalición, cuenta con el apoyo suficiente para la formación de gobierno y no existe un proceso electoral en marcha que podría influir en la decisión de los legisladores.



La iniciativa iniciará su trámite este martes, cuando será presentada en el pleno para ser remitida a la Comisión de Sanidad, donde se definirá un dictamen que pasará al Senado a discusión.



El País adelantó que hasta el momento hay consenso en el Congreso para la aprobación de la eutanasia, incluso desde la oposición, donde un portavoz de Ciudadanos confirmó que su partido se encuentra a favor del derecho de las personas a elegir sobre su vida.