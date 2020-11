España aprueba primer ensayo fase 3 de vacuna contra el Covid-19 de Johnson & Johnson

Escuchar Nota

Madrid.- España autorizó este miércoles el inicio de la última fase del ensayo clínico de una vacuna en dos dosis contra el Covid-19 del grupo estadounidense Johnson & Johnson, que también se llevará a cabo en otros ocho países.



La fase 3 del ensayo, la última antes de la homologación por las autoridades sanitarias, se desarrollará en nueve hospitales españoles en voluntarios, tanto en personas con patologías previas de riesgo como en personas sanas, señaló la agencia española del medicamento en un comunicado.







Reclutamiento de voluntarios



Según este texto, se reclutarán hasta 30 mil voluntarios para esta fase en España, Reino Unido, Bélgica, Colombia, Francia, Alemania, Sudáfrica, Estados Unidos y Filipinas. No especifica cuántos serán en España, si bien señala que comenzarán "tan pronto como sea posible".



La vacuna, desarrollada por la filial farmacéutica Janssen, ya está siendo probada en fase 3 en su formato de una sola dosis. Este segundo ensayo "va a estudiar la seguridad y eficacia de un régimen de dos dosis", había indicado Johnson & Johnson en un comunicado.



En octubre, la empresa estadounidense tuvo que parar los ensayos por un voluntario que enfermó, pero los reanudó días después al no establecerse una relación entre la enfermedad y la vacuna.



Este ensayo es el primero de fase 3 que se hará en España para una vacuna contra el Covid-19, de acuerdo con la agencia del medicamento.



Actualmente hay once vacunas experimentales contra el Covid-19 en la última fase de los ensayos clínicos, según la OMS. Las más avanzadas parecen ser las de Pfizer y Moderna, que aseguran tener respectivamente una eficacia del 95 y el 94,5%.