España autoriza extradición de Emilio Lozoya a México

“La Audiencia Nacional ha acordado la extradición a México del exdirector general de la petrolera Pemex Emilio Lozoya para ser juzgado en dos causas por delitos que en su país constituirían asociación ilícita, cohecho y operaciones con recurso de procedencia ilícita y que en la legislación española corresponden a asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales”, señala el auto judicial firmado por el magistrado José Antonio Mora Alarcón.

La, por lo que –de acuerdo a los tiempos-, al que se le reclama por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.Con esta decisión ya no es necesario que el proceso pase por el Consejo de Ministros.Lo que se desconoce ahora es si el ex director de Pemex viajaría en un vuelo privado o comercial.Será el último en abordar y el primero en descender.En cualquier caso,, directamente a la sala especial que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español tienen en la terminal aérea. Posteriormente abordará el avión que le lleve a México.El 30 de junio, la Audiencia Nacional confirmó que el ex director de Pemex aceptó ser extraditado a México.basándose en un contundente informe de la Fiscalía en el que resaltóCuando España estaba en plena crisis del coronavirus el juez del Juzgado de Instrucción número 2 Ismael Moreno decidió que Lozoya permaneciera en la cárcel tras la petición de libertad por parte de su defensa, el despacho de abogados ILOCAD, que pertenece a Baltasar Garzón.Como consecuencia de la pandemia,El juez Ismael Moreno decretó el pasadopara Lozoya por entender que existe riesgo de fuga.Lozoya fue detenido por una Orden Internacional de Detención emitida por las autoridades mexicanas, que le buscaban por, equivalente a blanqueo de capitales en España y que comprende una pena máxima prevista de 15 años de prisión.