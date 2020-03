España decreta el confinamiento total y obligatorio de su población

Escuchar Nota

"Europa debe establecer una suerte de economía de guerra y debe hacerlo cuanto antes". "Cuando pase el estado de alarma, los trabajadores podrán negociar trabajar más hasta el 31 de diciembre para compensar las horas", ha dicho Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelanto que mañana se decretaráUn. Para restringir todavía más la movilidad durante las próximas dos semanas. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia en La Moncloa. Sánchez ha considerado que esta medida es crucial para "disminuir aún más el riesgo de contagio".Sánchez ha defendido que la reducción de la movilidad ya está siendo "sobresaliente" y de que "estamos en la dirección adecuada". Esta reducción es especialmente importante durante los fines de semana, y Sánchez ha dicho que si se logra "extender la movilidad del fin de semana durante próximas dos semanas venceremos antes al virus".De este modoha dicho Sánchez. Se aprobará un permiso retribuido recuperable que se aplicará a todos los trabajadores que no puedan trabajar porque su puesto no sea esencial o porque no pueda teletrabajar. Y esta medida estará en vigor desde el lunes 30 de marzo hasta el jueves 9 de abril.