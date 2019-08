España enviará buque militar para recoger a migrantes del Open Arms

Madrid, España.- El gobierno español enviará este martes un buque militar a Lampedusa para recoger a los migrantes del Open Arms y finalizar la “emergencia humanitaria” a bordo del barco humanitario, del que varias personas saltaron al agua desesperadas por llegar a la costa italiana.



Varados desde el jueves a unos cientos de metros de la costa de la isla italiana, los migrantes socorridos por la oenegé española Proactiva Open Arms no han podido desembarcar ante la negativa de Italia a permitirlo, pese a existir un acuerdo de seis países europeos para acogerlos.



El patrullero español “Audaz” partirá a las 17H00 (15h00 GMT) de la base de Rota (sur) y “navegará durante tres jornadas hasta Lampedusa, donde se hará cargo de las personas acogidas en el Open Arms”, para llevarlas a Palma de Mallorca, Baleares, indicó un comunicado del gobierno.



Esta iniciativa permitirá “resolver esta misma semana la emergencia humanitaria que se vive a bordo del Open Arms”, agregó.



En un gesto desesperados, quince migrantes, algunos de ellos inclusive sin chalecos salvavidas, se lanzaron al agua para intentar llegar a nado a Lampedusa. Una portavoz de la oenegé española indicó que fueron rescatados por los guardacostas italianos y llevados a la isla.



"La situación está fuera de control”, tuiteó Proactiva Open Arms, cuyo barco alberga actualmente cerca de 100 migrantes, luego de que decenas de menores de edad y enfermos fueran previamente evacuados.



Algunos de los migrantes socorridos en el Mediterráneo llevan 19 días a bordo del Open Arms, igualando el récord que marcaron los 32 migrantes rescatados por el SeaWatch3 y desembarcados finalmente en Malta el pasado enero.



Ante la negativa de Italia a permitir el desembarco, Madrid propuso el domingo que el Open Arms fuera a Algeciras, en el extremo sur de España, y luego ofreció Baleares, más cerca pero de todas maneras a mil kilómetros de distancia de Lampedusa



Proactiva Open Arms declinó estas propuestas alegando que era inviable navegar varios días para alcanzar las costas españolas, por lo que Madrid finalmente propuso enviar un patrullero a Lampedusa para recoger a los migrantes.



En un entrevista publicada el martes por el diario El País, el fundador de Open Arms, Óscar Camps, pidió que los migrantes pudieran desembarcar en Lampedusa y luego ser evacuados en avión.



Cruce de recriminaciones



La suerte de los migrantes del Open Arms desembocó en un intercambio de recriminaciones entre España y el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, acusado de querer beneficiarse políticamente de este asunto en plena crisis política en Roma, donde el gobierno populista torpedeado por el jefe ultraderechista de la Liga podría caer este martes.



Fustigando de nuevo a Salvini, cuya posición tildó el lunes de “vergüenza para la humanidad”, la ministra española de Defensa, Margarita Robles, estimó este martes que “las vidas humanas no le importan nada”.



"Ante la emergencia humanitaria, nadie debe mirar para otro lado. Nosotros no lo vamos a hacer, como lo está haciendo Salvini”, subrayó.



"La firmeza es la única forma de evitar que Italia se convierta nuevamente en el campo de refugiados de Europa, como se demuestra nuevamente con el barco de la oenegé española de falsos enfermos y falsos menores”, tuiteó Salvini.