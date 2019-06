España es campeona de la Eurocopa sub-21

La Federación española ya ha conseguido igualar a la Italiana en cuanto a europeos sub 21 se refiere. En el torneo que los transalpinos han organizado, los chicos de Luis de la Fuente dieron a España su quinto campeonato de Europa. De esta forma, esta generación pasa a la historia junto a las del 1986, 1998, 2011 y 2013.Con un gol de Robert Fernández se forzó la prórroga y Calderé fue el encargado de anotar el penalti decisivo en la tanda final de un duelo que se disputó en Valladolid. Sanchís también forma parte de ese equipo y fue uno de los más destacados.Años más tarde, Arnau echó el cerrojo a la portería y Valerón puso su magia para que el segundo título llegara a las vitrinas de la Federación. Junto al catalán y al canario estaban Guti, Míchel Salgado o Roger García.Tuvieron que pasar trece años para que Europa volviera a ver al conjunto español en lo más alto del podio. Fue en 2011 en Dinamarca. Luis Milla dirigió una selección de futuras estrellas que formaban Mata, MVP del torneo, Thiago, Adrián López, Ander Herrera, De Gea o Muniain. Superaron claramente a una de las mejores generaciones futbolísticas que ha tenido Suiza y además, lograron el pase para los Juegos Olímpicos de Londres.Ya con Lopetegui a los mandos se repitió éxito. Hasta la fecha, pocas selecciones, por no decir ninguna, habían jugado como la del técnico vasco en Israel 2013. La final ante Italia fue para enmarcar. Tres goles de Thiago, una exhibición de Isco y una gran seguridad de De Gea bajo palos fueron demasiado para una Italia que se quedó con las ganas de superar a España.Seis años después, tras fallar a la cita de República Checa y el subcampeonato de Polonia en 2017, España vuelve a aparecer en la foto principal. Con Vallejo como capitán, Fabián Ruiz y Dani Ceballos a los mandos, la solidez de Marc Roca y la magia de Fornals, entre otros, España ha vuelto a brillar.Ahora toca repetir en Hungría y Eslovenia en 2011, cita en la que España tendrá la oportunidad de convertirse en el país con más títulos de campeón de Europa sub 21.