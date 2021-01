España está al borde del cierre por casos Covid

Escuchar Nota













Casi toda España ‘zona roja’

Laha recomendado este lunes que se aíslen todas las zonas que superen una incidencia acumulada superior a los 500 casos por 100.000 habitantes. Además, propone a los países miembros que recomienden no viajar a los ciudadanos dentro y fuera de sus fronteras ante la alta incidencia del coronavirus.La Comisión Europea ha propuesto a los países miembros reforzar las medidas de limitación de desplazamientos entre áreas intensamente afectadas por la pandemia, pero sin interrumpir la libre circulación dentro de la(UE), así como un paquete de reglas para los viajeros que lleguen a la UE desde el exterior. Tal como ya acordaron los jefes de Estado o de Gobierno el jueves pasado, la Comisión también considera necesario desalentar enérgicamente los viajes no esenciales.La primera recomendación consiste en añadir el color rojo oscuro en los mapas de riesgo además de los ya existentes verde, naranja, rojo y gris. El rojo oscuro se reserva para las zonas en las que el virus circula a niveles muy elevados concretamente en aquellas donde la tasa de notificación de 14 días es más de 500 por 100.000 habitantes.Para las personas que viajan desde una zona rojo oscuro, los Estados miembros deberían exigirles una prueba antes de la llegada y además someterse a la cuarentena recomendada por el Comité de Seguridad Sanitaria y que actualmente ya practican varios Estados miembros. Además, dado que los países han aumentado su capacidad de realizar pruebas, deberían ser exigidas también a los viajeros que salen de zonas que no están marcadas como verde en los mapas del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC), es decir, desde las naranja, rojo o gris. Las personas que regresan a su propio país o aquel en el que residen deben poder tener una prueba en cuanto lleguen, incluso si lo hacen desde fuera de la UE.En las zonas rojo oscuro, los países deberían reforzar intervenciones no farmacéuticas, como las medidas para fomentar que los ciudadanos se queden en su casa y el cierre temporal de ciertas empresas, además de fortalecer las pruebas y el rastreo y para aumentar la vigilancia y secuenciación de los casos.En canto a los viajes desde fuera de la UE, la Comisión propone tres medidas concretas: exigir a los viajeros que se hayan sometido a una prueba de PCR negativa antes de la salida y un requisito de autoaislamiento, cuarentena y rastreo de contactos, así como pruebas adicionales según sea necesario durante un período de hasta 14 días. Si el viaje concierne a una zona en la que se ha detectado una variante preocupante del virus estas medidas serían más intensas y la cuarentena obligatoria y la realización de pruebas adicionales. También deben exigir a quienes ingresen a la UE que presenten un formulario de localización de pasajeros (PLF), a ser posible que acuerden un diseño común de este PLF.En España, la mayoría de comunidades registran tasas mucho más altas que la nombrada por Bruselas. De hecho, según el último informe publicado por Sanidad, solo Canarias, Cantabria, Asturias, Navarra y País Vasco se encuentran por debajo de la barrera de los 500 casos.Algunas, incluso, duplican o casi triplican esta cifra. Extremadura tiene una incidencia de 1.448 casos. Le siguen muy de cerca Murcia (1.332), Comunidad Valenciana (1.245), Castilla y León (1.215), La Rioja (1.208) y Castilla-La Mancha (1.158). La media española se sitúa en los 800 casos.