España obligará a hacer una cuarentena de dos semanas a los viajeros del extranjero

Mascarilla obligatoria y seguimiento sanitario

España impondrá una cuarentena de 14 días a todos los viajeros que lleguen a nuestro país procedentes del extranjero.La orden del Ministerio de Sanidad recuerda que dicha medida se ha estado aplicando a las autorizaciones excepcionales otorgadas para las repatriaciones de españoles y residentes en España procedentes de Italia. No obstante, lay las necesarias medidas de prevención hacen imprescindible esta medida de control.De este modo, se fijan las condiciones que deben cumplir los viajeros internacionales que estén en cuarentena. Así, tendrán que permanecer dos semanas en sus domicilios o alojamientos a partir de día siguiente de estar en territorio español.asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios; y a los que obedezcan a causas de fuerza mayor.En todas las salidas que realicen estas personas durante ese periodo será obligatorio el uso de mascarilla, así como observar las medidas de higiene, de prevención y guardar la distancia de seguridad, y extremarlas con las personas que convivan con el fin de evitar la propagación delLa orden publicada hoy establece que las autoridades sanitarias podrán contactar con las personas en cuarentena para hacerles un seguimiento;, tos, dificultad respiratoria, malestar general, etc. los afectados deberán informar a los servicios sanitarios llamando a los teléfonos habilitados de cada Comunidad, e indicar que se encuentran en cuarentena por proceder del extranjero.Las agencias de viaje, los tour operadores y compañías de transporte deberán informar a los viajeros de estas medidas al inicio del proceso de venta de los billetes con destino al territorio español.De todas estas medidas quedan exceptuados los trabajadores transfronterizos, transportistas y las tripulaciones, así como los profesionales sanitarios que se dirijan a ejercer su actividad laboral, siempre que no hayan estado en contacto conEn el caso de los aviones, las compañías deberán facilitar un formulario de salud pública