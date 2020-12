España tendrá ‘lista negra’ de quienes no acepten vacunarse contra el Covid-19

Escuchar Nota

"No es un documento para hacer público y se va a hacer con el máximo respeto a la protección de datos", añadió.

"Me parece que a estas alturas todos vemos que la forma de derrotar al virus es vacunarnos todos o cuantos más, mejor", aseguró Illa.

llevará a cabo unde las personas que rechacen vacunarse contra ely lo compartirá con otros países de la, aunque sus datos no se harán públicos, afirmó este lunes el ministro de Sanidad, Salvador Illa.En una entrevista a la televisión La Sexta, Salvador Illa insistió en que los españoles no estarán obligados acontra el Covid-19.Con los que no quieran vacunarse, "lo que se va a hacer es un registro que, además, se va a compartir con otros socios europeos (...), con aquellas personas que se les ha ofrecido y, simplemente, lo han rechazado", explicó.Según un sondeo reciente del instituto demoscópico público, 28% de españoles se muestra contrario a vacunarse de inmediato, contra 40.5% que está dispuesto a hacerlo ahora y 16.2% que cuenta con hacerlo si el fármaco "tiene garantías" y "es fiable".Estos porcentajes de aceptación aumentaron significativamente respecto a los resultados del sondeo realizado en noviembre, cuando 47% de los encuestados no quería vacunarse.Lafabricada por los laboratoriosempezó a administrarse el domingo en numerosos, que oficialmente contabiliza unos 50 mil fallecidos y más de 1.8 millones de contagiados desde el inicio de la, empezó también el domingo a inmunizar a su población, dando prioridad a los residentes y trabajadores de geriátricos.El gobierno confía vacunar entre 15 y 20 millones de personas, sobre una población de 47 millones, durante el primer semestre de 2021, incluso 2.5 millones antes de finales de febrero.