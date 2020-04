Especialistas recomiendan sexo virtual en medio del aislamiento por Covid-19

Escuchar Nota

"Hay que entender que, por el momento, lo mejor es evitar conocer personas nuevas en persona", dijo el infectólogo José Barletta, subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ejecutivo de Alberto Fernández.



"Todos sabemos que el distanciamiento social preventivo (en Argentina rige la cuarentena social desde el 20 de marzo) es la medida más efectiva para prevenir: evitar el contacto cara a cara , que incluye los encuentros sexuales con personas con las que no convivimos", señaló Barletta.



"Hay poca información hasta la fecha de si es posible la transmisión (de COVID-19) por vía sexual, pero también es bastante probable que pueda transmitirse a través de prácticas como el sexo anal u oral", agregó.



"En este escenario, herramientas que hoy tenemos disponibles como las videollamadas, el sexo virtual y el sexting (sexteo) pueden ser una buena alternativa", enfatizó.

"Es más importante que nunca el lavado de manos después de las relaciones sexuales, la masturbación y después del sexo virtual", incidió el subsecretario de Estrategias Sanitarias.

