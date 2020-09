Especialistas y activistas temen freno a legislación de promoción de tabaco

Escuchar Nota

"Estamos ante un escenario complejo en el que todo lo que tenemos que hacer tiene que estar medido y tiene que estar muy bien planeado. De aquí a diciembre sería el espacio que tendríamos para en realidad tener un avance importante en materia de control de tabaco", acotó.



"Característicamente el último año de las legislaturas, es un año relativamente flojo, porque se combina con procesos electorales () pensar que hacia el siguiente periodo estaría un poco más flojo para la actividad legislativa por el hecho de que muchos estarían yéndose a campaña si es que están compitiendo por algún otro cargo, no es un momento en el que se busque hacer cosas muy confrontativas, ni con la opinión pública, ni con otros sectores, justamente porque se está cuidando el proceso electoral.



"Una de las características de esta Administración, es que la agenda de la Cuarta Transformación pues ha sido bastante dominante en todos los espacios que hay, y el Congreso no es la excepción", agregó.



"O sea que el que va a fumar o que ya está con la adicción, que siga fumando, pero que no induzca a la gente con su publicidad, con su nombre, que no se incite a seguir fumando", explicó.



"Seguiremos insistiendo para que este tema, aunque se ha dicho que no se debe apostar tanto a lo prohibicionista, sino más bien a la educación, es todo un contexto que debemos nosotros acotar", aseveró.



"Dentro de su mismo círculo de Secretarios, estaba el Secretario de Salud, la Secretaria de Gobernación, habían otros más, pero justo en una reunión de gabinete, uno de los nietos de estos secretarios de Estado había recibido dispositivo electrónico en su escuela primaria y eso es como el tipo de riesgo", contó.



"En este caso pues no pasó inadvertido, porque había gente como muy sensible a los temas de salud e hizo la aclaración de que no eran productos inocuos, que eran productos dañinos, riesgosos. Eso ayudó a que de alguna manera se lograran los consensos internos para que saliera esta decisión, que hasta mereció un reconocimiento.



"Son productos que están en nuestras escuelas y ése es el punto. En las escuelas primarias parece como un gadget más, parece como un juguete más, hay padres que incluso los dejan y no identifican que puede ser un riesgo", alertó.



En seminario, convocado por la organización Salud Justa Mx, Erick Antonio Ochoa, director de esta asociación civil refirió que en tiempos de pandemia, la industria tabacalera ha incrementado su presencia publicitaria con promociones y estudios engañosos.Sin embargo, apuntó, el 90 por ciento de los casos de cáncer de pulmón está relacionado al tabaco, y es necesario regular la publicidad de estas empresas, al considerar que es una burla, y se debe ponderar en la salud de los mexicanos.Adriana Rocha, directora de Asuntos Legislativos de Polithink indicó que sin embargo,Pidió tomar en cuenta que es el último año de la 64 Legislatura; que se tiene una contienda electoral en puerta; que; funcionarios tratarán de desahogar sobre todo temas prioritarios de la agenda de la Cuarta Transformación; muchos parlamentarios buscarán intereses políticos y no enfrentarán a industrias fuertes; y algunos otros estarán concentrados en el cambio de dirigencia de Morena.Informó que enAunado a ello, apuntó, hay alianzas de la industria con legisladores para imponer intereses o simpatías manifestadas por algunos funcionarios.Mencionó al senador, presidente de la Comisión de Salud y del partido Morena, quien se ha pedido no satanizar al tabaco, con el argumento de que es generador de inversiones y empleos en el País.En el encuentro virtual estuvo presente, del partido Morena y secretaria de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados federal, quien informó queSubrayó que l, y población con una alta incidencia de enfermedades crónico-degenerativas, y afirmó que el tabaco causó además vulnerabilidad.Su propuesta, explicó, se compone en cuatro ejes:; la protección contra la exposición al humo del tabaco, contemplando el daño que causa no sólo el humo, sino los nuevos productos novedosos (cigarrillo electrónico).El tercer punto, prosiguió, es el empaquetado de productos de tabaco para que en la mercadotecnia no haya engaños. La sugerencia de la legisladora es un empaquetado neutro, es decir; en el que se elimine toda la publicidad y promoción del tabaco e incremente la visibilidad de advertencias sanitarias, para que se reduzca cualquier atractivo para la población.En el cuarto y último eje en el que se basa esta iniciativa es que en la publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco se elimine la exhibición de tabaco en puntos de venta para que no sean visibles para el consumidor.En tanto, el diputado Manuel Huerta Martínez del PT y también secretario de la Comisión de Salud, manifestó de igual manera su intención para legislar para su regulación.En el ámbito legislativo, detalló, él propone que el tabaco no esté visible en los puntos de venta; que la cajetilla sea un color uniforme y que en la cara frontal se extiendan los pictogramas alusivos a la prevención y promoción de las afectaciones de personas, y de forma contraria la marca esté poco visible.Además deMediante el que denominó "impuesto saludable", estimó, se estarían recaudando alrededor de 15 mil 900 millones de pesos para todo el 2021, que irán destinados a la prevención del tabaquismo y a la investigación epidemiológica.Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx, relató la que aseguró, es la historia detrás del decreto del 19 de febrero de 2020, en que se prohíbe la importación de cigarros electrónicos y productos de tabaco calentado, así como sus componentes.De acuerdo con Ochoa,