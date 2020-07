Especulan salida de Jiménez Espriú; AMLO ‘no tiene información certera’ sobre renuncia

Escuchar Nota

“No tengo información certera sobre esta posible renuncia. Voy a tener una reunión, hoy o mañana con Javier Jiménez Espriú al que respeto mucho, voy a tener una charla con él“, dijo López Obrador.

El Gobierno federal mantuvo durante este domingo el silencio ante la, que desató especulaciones en distintos medios de comunicación durante este domingo.De acuerdo con los reportes de medios a nivel nacional y periodistas como Joaquín López Dóriga, quien confirmó la supuesta dimisión en su portal de noticias sin dar más detalles,al cargo de secretario de Comunicaciones y Transportes,Entre las especulaciones sobre la renuncia, que anunció el presidente la semana pasada.También, Jiménez Espriú, estuvo en el ojo del huracán por no “mencionar” en suquien no había hecho el trámite, por lo que entonces seguía apareciendo él cómo dueño.Aunque en redes sociales ya se mencionan nombres para sustituir a Javier Jiménez Espriú, como el del coordinador de asesores, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes solo ha guardado silencio, ni lo confirma pero tampoco lo desmiente.En su conferencia matutina de este lunes, el presidentedijo no tener información certera acerca de una posible renuncia de Jiménez Espriú.Recientemente el titular de la SCT también ha recibido críticas y acusaciones de, gobernador de Baja California, quien, lo que hizo que los rumores sobre la renuncia cobraran más fuerza.De acuerdo con medios nacionales, la supuesta renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes se debe a que era miembro suplente del, de la que es socia su esposa.