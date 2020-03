¡Espeluznante! Kim Kardashian hizo predicción del coronavirus

Escuchar Nota

Kourtney just sent this on our group chat pic.twitter.com/XyjGajY71d — Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 12, 2020

“Casi más desconcertante que la enfermedad en sí será el hecho de que de repente desaparecerá rápidamente...



...cuando llegue, atacará nuevamente diez años después y luego desaparecerá por completo”. Se lee en la predicción que compartió Kim Kardashian a través de su cuenta oficial de Twitter.



La famosa empresaria Kim Kardashian, realizó una extraña publicación en sus redes sociales, dejando impactados a sus seguidores, pues durante el año de 2008Kim Kardashian alcanzó popularidad tras el estreno de su programa de televisión "Keeping Up with the Kardashians", pero a pesar de su fama y la gran fortuna que tiene, la famosa ha mostrado su preocupación ante la enfermedad del coronavirus.La celebridad Kim Kardashian reveló a sus fans a través de su cuenta de Twitter, que su hermana, la empresaria Kourtney Kardashian, había mostrado a los usuarios una impactante información sobre el virus, que ha alarmado al mundo.En el texto que se puede apreciar en la captura de pantalla que compartió en Twitter, se puede apreciar que la psíquica reveló que para el año de 2020 una enfermedad grave