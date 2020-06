Espera a multihomicida de la ‘Latino’ larga vida en el penal de Saltillo

Escuchar Nota

Justo a un año del macabro hallazgo, el joven conocerá la sentencia que firmó con la sangre de su familia., pasará gran parte de su vida en prisión, así lo dio a conocer su abogado, Rodolfo Richards de la Garza.A un año de que el joven de 26 años le diera, el caso podría llegar a su fin a través de una vía alterna., hemos estado buscando una salida alterna, faltan unos dictámenes médicos por llegar y en ese sentido es en lo que estamos”, señaló.En este procedimiento abreviadoy se dicte una pena que satisfaga a la familia de las víctimas.estamos de acuerdo en muchas cosas y prácticamente ya lo cerramos, pero falta el visto bueno de la Fiscalía General del Estado. No creo que vaya a haber algún problema, pero es algo que satisface ade este asunto”, aseguró el jurista.De acuerdo con el Código Penal de Coahuila, los crímenes por los que se acusa arespectivamente, por lo que al imputado se le podría fincar responsabilidad por un delito (el de máxima condena), por lo que se procedería a realizar un concurso de delitos.Señaló que, en la actualidad, Rogelio se encuentra recluido en un espacio de máxima seguridad con cuidados especiales, ya que por el tipo de caso no puede estar con la población de delitos menores.y se dedica a realizar actividades deportivas y de trabajo, por lo que podría considerarse que se encuentra en un estado tranquilo.y de los medios de comunicación”, puntualizó.salió a la luz, pues en el domicilio marcado con el número 763 de la calle Montevideo de la colonia Latinoamericana, en Saltillo, yacían los cuerpos de tres mujeres y un hombre, los cuatro de la tercera edad.Al lugar acudieron elementos de diferentes corporaciones de seguridad en respuesta a una l, quien manifestó ser hija del matrimonio que habitaba en esa vivienda.quienes resultaron ser el abuelo, abuela, bisabuela y tía abuela de Rogelio “N”, quien los ultimó a golpes, les causó heridas con arma blanca y huyó con rumbo desconocido.Y aunque en un inicio trascendían diversas líneas de investigación, entre las que se encontraban robo, rencillas por el cobro de una herencia e incluso la intervención del crimen organizado, fue a través de un mensaje dejado en el domicilio que se determinó la participación del joven, de 25 años, en ese entonces.Por este motivo, el juez primero de lo Penal liberaría una orden deDurante el periodo que las autoridades tardaron en cumplimentar la orden, trascendió que Rogelio “N” se encontraba en el estado de Nuevo León, por lo que la Fiscalía General de Coahuila se coordinó con su similar del vecino estado, a fin de coordinar estrategias que lograran la detención del presunto multihomicida.Pasaron 10 días para dar con la pista del multihomicida de la Latino, quien al momento de ser ingresado al penal volteó hacia las cámaras que daban testimonio de su captura, y aclaró que la codicia nunca fue la razón del crimen, puesy que por esa razón había esperado para atacar solo a quienes lo habían “robado” de sus padres.que se anduviera pasando de lanza con gente inocente que no se puede defender, con menores de edad”, expresó al ser custodiado por elementos de la Fiscalía General del Estado, previo a la audiencia que inició el proceso en su contra por los delitos de parricidio, matricidio, feminicidio y robo.Además, envió un mensaje a su pareja, a quien, a decir de su abogado, Rodolfo Richards de la Garza, sigue esperando y con la que desea pasar el resto de su vida.“¿Se graban las voces en esa cámara? –preguntó Rogelio “N” a uno de los periodistas que capturaban su ingreso al penal–.El proceso legal continuó, y el 19 de junio se llevó a cabo la audiencia inicial donde, por los delitos de parricidio y matricidio calificados, así como de feminicidio y robo agravado, fue vinculado a proceso.