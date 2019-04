Espera acuerdo con trabajado

La Secretaría de Salud del Estado señaló que no se ha negado a llegar a un acuerdo con el trabajador Fernando Castillo, quien denunció que se violentaron sus derechos humanos.Tras las declaraciones del joven, quien comentó que el convenio presentado no resolvía sus expectativas, la dependencia estatal señaló que se le ofreció el reintegrarse a su anterior puesto, sin embargo, la oferta no fue aceptada.La Secretaría comentó que se ha tenido un acercamiento directo con el trabajador, con quien no se ha podido llegar a un acuerdo, ya que él no aceptó el ofrecimiento con las mismas prestaciones que se hizo en la Junta de Conciliación.Ahí mismo se tiene los pagos que se ha retenido con las consideraciones legales, como son el descuento ordenado por el juez familiar para su esposa y sus tres hijos, así como las retenciones que tiene el trabajador ante el ISSSTE.» La SSa espera que durante la siguiente conciliación se pueda llegar a un acuerdo que convenga a ambas partes.