Espera Detroit reacción azteca

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- A medida que las compañías automotrices de Detroit se mueven para reiniciar el lunes las operaciones en América del Norte, monitorean de cerca los nuevos informes provenientes de México sobre si los proveedores de automóviles se verán afectados por el coronavirus.



Los analistas de la industria dicen que lo que pase en las próximas dos semanas será crucial para Detroit, según publicó ayer el Detroit Free Press.

"Las plantas de ensamblaje de automóviles de EU tienen cierto inventario, pero no lo suficiente como para durar más de dos semanas", dijo Patrick Penfield, profesor de gestión de la cadena de suministro que enseña en la Universidad de Syracuse en Nueva York.



"El mayor problema que enfrentan las plantas de ensamblaje de automóviles en las próximas dos semanas es que la tasa de infección por coronavirus está comenzando a aumentar en México", dijo. "Si el Gobierno mexicano cambia su decisión de reiniciar la fabricación el 1 de junio y continúa con el cierre de sus fábricas, las plantas de ensamblaje de automóviles en Estados Unidos también cerrarán debido a la falta de componentes”, agregó.



Las declaraciones de los funcionarios del Gobierno en México han sido inconsistentes, sugiriendo hasta la tarde del jueves que la industria estaría cerrada hasta el 1 de junio. Luego, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió una directiva el viernes que pareció dar luz verde al plan de los fabricantes de automóviles de Detroit para reiniciar la producción el lunes.



"Parece que el Ministerio de Salud mexicano ha aclarado su orientación, y la fabricación de automóviles puede comenzar de nuevo (allí) antes del 1 de junio si han aprobado el proceso para cumplir con los protocolos de salud", dijo Kristin Dziczek, vicepresidenta de Industria, Trabajo y Economía en el Centro de Investigación Automotriz en Ann Arbor.



"Estas son buenas noticias, pero la incertidumbre pesa mucho en la industria automotriz ya que México es una parte crítica de la cadena de suministro automotriz de Estados Unidos", dijo.



El viernes, General Motors y Fiat Chrysler Automobiles dijeron que sus planes para reabrir la producción automotriz no han cambiado. Ford se negó a responder.