Espera el Patronato mantener vigente la 21K Coahuila

Saltillo, Coah.- La respuesta que ha tenido la gente hacia la 21K Coahuila genera una expectativa optimista respecto al futuro de esta competencia, una de las más importantes en su categoría en México.Roberto Cabello Elizondo, presidente del Patronato 21K, dijo que el apoyo de las autoridades y los patrocinadores es de vital importancia para el desarrollo de esta carrera, que cada año agota sus inscripciones.“Los últimos años hemos aumentado la participación de los corredores, desde 3 mil 500 con los que iniciamos, hasta el año pasado 9 mil, que ya la dejamos este año en 9 mil.“Las inscripciones las hemos aumentado en realidad muy poco, entre 25 y 50 pesos por año, con las inscripciones tenemos alrededor de un 65, 70% del costo de la carrera, lo demás son patrocinadores de empresas y el apoyo del Gobierno estatal y municipal”.Jesús Flores Mier, miembro del Patronato, dijo que la carrera es ya un referente a nivel nacional entre la gran familia de corredores nacionales e internacionales.“Es un muy buen hábito y deporte el de correr, el de caminar y es muy buen hábito ir promoviendo esto no solamente en los corredores, sino también en las familias de Coahuila; es algo que celebramos todos, pues una competencia única en el estado y que tenemos que seguir impulsando”.El secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, quien acudió en representación del Gobernador Miguel Riquelme a la 21k Coahuila, destacó la participación de los miles de corredores en esta competencia.“Ver 9 mil corredores y además no hubo más porque ya no se dejó inscribir, la verdad es que ha tomado una fuerza increíble dentro de las carreras en México, celebrar 24 carreras hoy es muy importante, recordar a quienes las hicieron posible, a Javier Cabello, a todo el patronato, me parece por demás importante”.