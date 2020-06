Espera Filarmónica del Desierto volver fuerte a escenarios

Escuchar Nota

Saltillo.- El Huapango de José Pablo Moncayo (1912-1945) es conocido como “el segundo himno de México”, apunta Natanael Espinoza, director de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila (OFDC). Una composición conocida por todos, y de la que hablará a más profundidad hoy, en compañía de Rodrigo Sierra Moncayo, nieto del compositor y director de la Orquesta Infantil de Zapopan.



La plática que tendrá lugar en el Instagram de Espinoza a las 18:00 horas se da en la situación de encierro que ha dejado el Covid-19 al ensamble de músicos y es, un poco, una forma de subsanar uno de los conciertos de temporada que tendría la OFDC bajo la batuta de Sierra Moncayo, como explicó Espinoza a Zócalo.



Entre esas presentaciones se cancelaron otras dos dando una cancelación virtual a la primera temporada del ensamble y dejando una reflexión sobre la siguiente: ¿cómo enfrentará la orquesta la llamada nueva normalidad con sus aforos minorizados y el temor de las personas a salir?



“La primera temporada se tuvo que cancelar. A estas alturas del calendario, además, lo único que nos restaría serían los festivales a los que nos habían invitado: el de Guitarra, el operístico de Artescénica y el Festival de Saltillo.



“Quiero pensar que la temporada uno del 2020 de la orquesta ya terminó. Me enfocaría más bien al regreso del verano, esperando que las condiciones se den para volver poco a poco, ya sea con un aforo menor o lo que digan las autoridades sanitarias. Lo importante es regresar a la segunda temporada con fuerza”, comentó Espinoza a Zócalo en entrevista, quien agregó que aunque la orquesta forma parte de la cartelera de la Sec en el Festival Internacional Cervantino, aún no hay información sobre el programa a interpretar.







Renovarse o morir



Durante este tiempo y como parte de las actividades de la Secretaría de Cultura (Sec) en La Cultura nos Une en Línea, la OFDC ha participado con algunos videos de presentaciones. Los primeros fueron pequeños recitales que se grabaron antes de la cuarentena “al ver que ya se iba a poner la cosa muy difícil”, y los cuales ya terminaron para dar paso a grabaciones de conciertos que el ensamble dio en años pasados. El más reciente es 5ta Sinfonía, 1er Movimiento, de P. I. Tchaikovsky, que puede encontrarse en las redes sociales de la Sec.



Esta situación intempestiva de cancelación de eventos que ha hecho emigrar a los creadores al espacio virtual deja una gran enseñanza y reflexión para los artistas, según comentó Espinoza, una que debe contemplar nuevas formas de llegar al público.



“Esto nos deja una lección sobre profesionalizarnos en este tema (virtual). Debemos buscar la infraestructura para hacer mejores grabaciones, porque lo que hacíamos antes era enfocarnos en la presentación en vivo y ya, lo que se pudiera captar como respaldo era un plus. Pero las circunstancias nos han demostrado a las orquestas en general que debemos explorar cada vez más la vida virtual.



“Con esto viene un sinfín de ajustes profesionales para que la gente pueda sentirse atraída a la presentación en línea y que sea, en un porcentaje alto, como estar en una sala de conciertos”, detalló.



La conversación con Rodríguez Moncayo versará sobre la relevancia del abuelo del jalisciense, así como otro tema: el 250 aniversario de Beethoven. Esta es también la tercera plática que Espinoza tiene virtualmente y no tiene mayor pretensión que la de tener una charla amena con colegas sobre temas de interés general.