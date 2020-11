Espera Fiscalía pruebas para avanzar en caso Vargas

Escuchar Nota

Ciudad de México.- José Luis Vargas sí es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), pero ésta no ha avanzado en las pesquisas porque dependencias gubernamentales no le han allegado pruebas.



En un comunicado, la Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos, indicó que ha realizado una indagatoria con discreción, pero aún sin avances.



La Fiscalía argumentó que la UIF, perteneciente a la SHCP, no ha aportado las pruebas sobre la acusación que refiere que Vargas ha gastado, en seis años, 36 millones de pesos más que sus ingresos declarados.



Detalló que desde el 12 de marzo se solicitó información del investigado al SAT, a la Función Pública, a la Contraloría Interna del Tribunal Electoral federal, al Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, a la Secretaría de Movilidad de la CDMX, al IMSS, al Registro Agrario Nacional y al Instituto de Migración.



Sin embargo, indicó, por la contingencia sanitaria, las dependencias aún no rinden sus informes y ya fueron apercibidas.