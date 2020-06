Espera la jauría la cancelación o continuación de la temporada de la Onefa

Escuchar Nota

Saltillo.- Los Lobos de la UAdeC esperarán la determinación por parte de la Onefa y las autoridades federales en cuanto a la continuación o cancelación de la temporada 2020 de la categoría Mayor.



David Hernández, coordinador de deportes de la máxima casa de estudios, dijo conocer la situación de los Auténticos Tigres de la UANL, equipo que anunció que no participará en el torneo y lo platicó con el rector Salvador Hernández, tomando la determinación de esperar a que sea la propia liga quien determine el futuro de la temporada.



“Estamos evaluando que sea la misma liga la que deba posponer la temporada, las autoridades federales y la Secretaría de Educación”, dijo Hernández.



Esta decisión de aguardar a la Liga a que indique lo que sucederá, se une al comunicado de los Correcaminos UAT, conjunto que sigue en pie esperando que se dé luz verde al certamen o bien su cancelación o postergación.



La UAdeC, en tanto, entró en temporada vacacional desde el viernes y regresará a clases el 10 de agosto, aunque eso no significa el retorno o reactivación de las actividades deportivas.



“La gente confunde el regreso a clases con el regreso a entrenamientos, el tema de deportes no es actividad esencial, habrá que ver cuándo nos dan oportunidad a los equipos a entrenar, si regresamos el 10 de agosto y se da permiso para finales de ese mes, veo complicado, en lo particular, una temporada, ¿por qué? Porque es un deporte que lleva demasiado trabajo y puede haber lesiones en la temporada si no se trabaja bien, el panorama es complicado”.



Tanto jugadores como atletas de los conjuntos representativos están en sus casas, trabajando desde ahí en línea para no exponerlos, lo cual ha dado resultados, pues ninguno de ellos ha dado positivo a Covid o sido contagiado.



“La prioridad es la salud de los chavos, pero está complicado, sería una generación perdida por los chavos que son su último año, o que tenían planeado ser su última temporada. Es duro golpe, si se cancela vendrá la escalada en ligas que también podrían tomar la decisión, pero aquí el único común es la salid de los atletas”, dijo.