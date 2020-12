Espera mejor 2021 el sector vivienda en Coahuila

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Aunque conservador, los constructores de vivienda prevén un mayor dinamismo para el 2021, aseguró Carolina Torres Martínez, presidenta de la Canadevi Coahuila.



Se trata de uno de los sectores que prometen mejores resultados para el año entrante, contrario a la gran mayoría de los giros de negocios impactados por las restricciones sanitarias.



“Las épocas de crisis son las épocas de oportunidades. Sabemos que se han perdido empleos, hay una situación económica tensa, muchos trabajadores han perdido su empleo. Sin embargo, siguen las facilidades de los bancos y las instituciones de crédito”, dijo.



Mientras que las instituciones bancarias presentan las tasas de interés más bajas de los últimos años, Infonavit y Fovissste, “están apuntalando los créditos hipotecarios”.



Torres Martínez reconoció, por ejemplo, la reforma del Infonavit, que contempla que las personas que no tengan relación laboral formal, podrán sacar el saldo de su subcuenta de vivienda para adquirir una vivienda. La gente que está comprando casa en estos momentos mediante Infonavit, empezará con los pagos hasta marzo o abril.



“Esto favorece muchísimo. Lo veremos reflejado por el mes de marzo. Esperemos que en Coahuila no solo se mantenga la venta de vivienda, sino que suba hasta 10%, puesto que la demanda sigue y oferta hay”, indicó.



“Puede mejorar un poco más todavía, pero preferimos mantenernos cautelosos. A como vemos la oferta de vivienda que hay, la demanda de los trabajadores, de los clientes y las facilidades que ofrecen las instituciones, no habría una razón de que caiga el mercado”, señaló.



Por otro lado, la empresaria destacó la labor del Gobierno del Estado referente a las decisiones para enfrentar la contingencia sanitaria, en donde se conjuga la participación del sector empresarial para mantener el desarrollo económico, al tiempo que se protege a la ciudadanía.