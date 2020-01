Espera Prieto cuarta película con Scorsese

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Rodrigo Prieto, director de fotografía, se encuentra en espera del arranque de su cuarta película con el estadunidense Martin Scorsese, el director vivo con más nominaciones al Oscar en la historia del premio.



“No puedo hablar mucho de ello porque no hay luz verde, pero estoy a la espera de si se arranca o no. Hemos estado en la preparación y he visitado algunas locaciones en Oklahoma para comenzar a trabajar”, explicó en entrevista.



El título del nuevo filme que comenzaría a rodarse en marzo de este año, será Killers of the Flower Moon, basada en el libro Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI, escrito por el periodista estadunidense David Grann.



A través de sus páginas se investiga una serie de asesinatos a personas acaudaladas que tuvieron lugar en el condado de Osage, Oklahoma, a principios de la década de 1920, después de que se descubrieran grandes depósitos de petróleo debajo de sus tierras.



Por lo pronto, el nominado al Oscar en tres ocasiones, ahora por la película El Irlandés (The Irishman), dirigida también por Scorsese, informó que continúa investigando sobre los paralelos entre la Revolución Mexicana y la guerrilla en México, durante la década de los 60.