Espera restaurantero mejoren las ventas

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coah.- Los restauranteros de Ramos Arizpe avizoran meses complicados, pues durante la cuarentena las ventas se desplomaron hasta 90% y hubo necesidad de despedir personal, pues los pagos de servicios e impuestos no fueron congelados o aplazados.



Es el caso del restaurante Bahía Mazatlán, que con 12 años de existencia, nunca había enfrentado un panorama tan adverso como el generado por el

coronavirus.



Su propietario José Martín Pérez Celedón refirió que aunque les permitieron abrir con un 25% de capacidad, ni siquiera alcanzaban el 10%. Ahora que les permitirán operar con 50%, no esperan una gran mejoría porque la gente no tiene dinero.



“Nos afectó mucho, de perdido un 90% se nos bajaron las ventas, la gente no entra, más que todo es la economía, porque aquí Ramos es industrial, nosotros vivimos de la industria, mientras las empresas estén cerradas no hay gente, la mayoría de mis comensales es gente que anda aquí en la industria, son contratistas, traen su gente a comer aquí y ahorita como no hay trabajo nos ha pegado mucho”.



Aún así, se preparan para enfrentar el futuro, pero considera que todavía no hay condiciones propicias por la baja clientela. “Esto va para largo, mientras las empresas no estén al 100 por ciento”.