Esperaba el cuerpo de su padre para velarlo, y le entregaron a una mujer que murió de Covid-19

Guerrero.- Un hombre falleció la madrugada de este jueves a causa de un paro respiratorio tras haber pasado cuatro días hospitalizado en Acapulco, Guerrero. No fue hasta que estaba por ser velado por su familia, que se dieron cuenta que les habían entregado el cuerpo equivocado.



La hija del difunto contó que en el hospital les indicaron que realizaran la contratación de servicios funerarios para el traslado del cadáver, lo cual hicieron. Sin embargo, mientras los trabajadores iniciaron los preparativos del cuerpo, se percataron que el cadáver no pertenecía al hombre indicado, sino que se trataba de una mujer, la cual, por cierto, había fallecido por coronavirus.



Los trabajadores informaron de la situación a los integrantes de la familia quienes tuvieron que regresar el cadáver al hospital y reclamar el cuerpo de su difunto.



Ya en el hospital, la enfermera responsable pidió disculpas y aseguró que era la primera vez que le pasaba algo así.



Tras esta confusión la familia aseguró que en el hospital solo les ofrecieron una disculpa y ahora ellos piden implementar un mecanismo que permita identificar el cadáver de las personas, para tener la certeza de que un suceso así no vuelva a ocurrir.



Con información de TeleDiario.