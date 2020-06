Esperamos que no haya un rebrote de COVID-19, pero es posible: López-Gatell

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell advirtió que pese a que se espera que no haya un rebrote de contagios de coronavirus, es posible que exista.



En conferencia de prensa, el funcionario dijo: "Esperamos que no haya un rebrote, deseamos que no haya un rebrote no queremos que haya un rebrote, pero desde el punto de vista técnico estamos conscientes que el rebrote es posible, lo ha sido en todos los países del mundo".



López-Gatell aseguró que en caso de que haya este rebrote, están preparados para enfrentarlo.



Lo anterior, fue reiterado por el funcionario luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera que no habría un rebrote en el país.