Esperamos reducir la movilidad un 90% el próximo fin de semana: Salud Nuevo León

Ciudad de México.- El Secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O. Cavazos, dijo que esperan reducir la movilidad en un 90 por ciento durante el próximo fin de semana (sábado y domingo), además de advertir a la ciudadanía y comerciantes no arriesgarse a una cuantiosa multa.



El funcionario expresó que el fin de semana pasado, se redujo considerablemente la movilidad, por lo que los operativos de Fuerza Civil y otros organismos continuará.



Dado que las multas a comercios pueden alcanzar hasta 400 mil pesos, De la O. Cavazos pidió a las personas no arriesgarse y acatar todas las medidas de salud, pues dice, ya saben que establecimientos pueden abrir y cuales no.



Aunado a esto, mencionó que las denuncias ciudadanas son veloces gracias a las redes sociales, por lo que un video aficionado puede poner en alerta a las autoridades en cuestión de minutos para clausurar algún lugar.



El Gobierno del Estado de Nuevo León impuso medidas restrictivas a las actividades económicas y sociales durante los fines de semana hasta el 21 de diciembre luego de que los casos de coronavirus aumentarán en la entidad. La decisión caló hondo en el sector empresarial y en general en la ciudadanía, pues representa una debacle económica en sus ingresos.