Esperan a Ana Guevara en Cámara de Senadores

Ciudad de México.- La Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Senadores citará a comparecencia a la directora de la Conade, Ana Guevara, para que explique las irregularidades financieras detectadas por la Secretaría de la Función Pública.



Lucy Meza, presidenta de dicha Comisión, espera que la presencia de la exvelocista en la Cámara alta ocurra esta misma semana al margen de que hoy (miércoles) la secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, informará al presidente Andrés Manuel López Obrador del caso.



“Hoy (ayer) tenemos programado un punto de acuerdo precisamente para la comparecencia de Ana Guevara por este desvío de recursos de 50 millones de pesos. Es la mesa directiva quien cita a las comparecencias y en este caso, por el tema que ya tenemos, haríamos lo posible para que fuera esta misma semana, de ser posible el día jueves”, dijo la legisladora.



“Hoy que la Función Pública ya tiene precisamente el monto de los desvíos que ella no aclaró y sabía, hay una responsabilidad. Existe la presunción de inocencia, sin embargo la Función Pública está señalando que hay un desfalco de 50 millones de pesos, que a nosotros nos parece muy grave.



La senadora por Morena aseveró que el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador de cero tolerancia a la corrupción y la impunidad debe aplicarse sin importar que sea alguno de sus colaboradores de la cuarta transformación.







Se defiende



Ana Guevara aclaró que no hay preocupación por las investigaciones de la Secretaría de Función Pública: “No estoy preocupada; es una presunción, pero no se puede desmentir una mentira. La parte oficial no ha emitido nada que ratifique esto. Ante una mentira no se puede decir nada”, confesó.