Esperan jugadores volver, tacleadas en pausa

Saltillo, Coah.- No sólo los Dinos de Saltillo de la LFA quedaron en el aire con la suspensión de toda la actividad en el deporte de las tacleadas en la ciudad y el país, sino una enorme cantidad de jugadores y ligas locales que están a la espera de que se reanuden las actividades.



Una de las Ligas que más promueve esta disciplina es la Afais, quien con más de mil 200 niños y 13 clubes está aguardando el término de la contingencia y volver al emparrillado.



La temporada no se suspenderá hasta donde se sabe, sólo se recorrerán las fechas, debido a que padres de familia ya hicieron gasto de inscripciones, uniformes, utilería, entre otras cosas, que no pueden quedarse en el aire.



Otra liga pendiente es la Universitaria Juvenil, la cual con siete equipos y más de 300 jugadores, se quedó en la segunda jornada antes de parar y ver si se reanuda o qué pasará con el torneo.



De igual forma, Jaguares Unifreire y Buros Pardos del Tec Saltillo están aguardando indicaciones de la Coefal, pues aparentemente sí continuará el torneo, el cual llegó a cumplir únicamente la Jornada 1 de la Intermedia.



Los Lobos de la UAdeC también están esperando luz verde, tanto en la categoría Mayor, con sus entrenamientos, como en la Juvenil Nacional de Onefa, que no alcanzó siquiera a arrancar.



Como ellos también están las ligas de futbol americano arena con más de 15 equipos en la rama varonil y femenil, tanto en LIFAC como en FAS.



Ni qué decir de VQueens, en donde el equipo de modalidad bikini apenas y sostuvo dos encuentros de preparación y no alcanzó a inaugurar en este mes el torneo, a la espera de lo que digan las autoridades, ya sea para iniciar entrenamientos y hacer el torneo en junio o julio o si se van hasta agosto.



El futbol bandera o tochito, aunque es sin contacto, se quedó en vilo, pues más de una decena de ligas locales dejaron a más de mil jugadores en casa.