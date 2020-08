Esperan nueva ola en crisis económica

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Con vencimientos de plazos próximos, el sistema bancario se integra a la crisis económica que se ha complicado con la pandemia por Covid-19, que, aunque no se espera sea de largo plazo, supone un potencial incremento en las tasas de interés.



“No será tan grave como el primer coletazo de abril y mayo. Ahora viene la participación del sistema financiero, que va empezar a tener colapsos en algunas de sus áreas para la recuperación de carteras. Se van a tener que renegociar muchos créditos”, explicó el economista Antonio Serrano Camarena.



El experto calculó que entre un 40 al 60% de los créditos bancarios activos van a tener que renegociar o no van a poder pagar.



A nivel nacional, previo a la pandemia, laboraban 52 millones de mexicanos, cifra que se redujo a 46 millones. Entre el 60 y 80% de la población que ya no trabaja, buena parte cuenta con créditos, ya sea de consumo, de nómina, bancarios, tarjeta de crédito, hipotecas, entre otros.