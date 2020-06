Esperará Louvier para ser mamá

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Por el momento, la actriz Adriana Louvier no está enfocada en convertirse en madre.



Debido a la situación que se vive actualmente, la actriz, quien protagonizó el melodrama Caer en Tentación, aclaró que no tiene intenciones de ampliar su familia, ya que toda su atención está en lo profesional.



“La verdad es que estamos en un momento en el que no sabemos si queremos. Si llega, vamos a estar muy contentos, pero por diferentes razones hemos llegado a la conclusión que quizá por el modo de vida que queremos tener y razones personales de pareja no estamos seguros.



“La prioridad está siendo nuestro trabajo, en mi caso enfocarme en proyectos fuera de México”, afirmó Louvier.



Muestra de esto, la actriz, junto al director Carlo Quintanilla decidió crear un proyecto en línea, audiovisual, de nombre Felices Anónimos, el cual aborda la historia de cinco personas encerradas, todos con la esperanza de algún día regresar a la normalidad.



A pesar de que el contenido se estrenará de manera gratuita el 11 de junio a las 21:00 horas por el canal oficial de YouTube de Felices Anónimos, Louvier, Claudia Álvarez Humberto Busto, Mauricio Garza y Ana Layevska buscan recaudar fondos por medio de donaciones para repartirlas ente las personas que se quedaron sin trabajo tras el cierre de espacios de entretenimiento, consecuencia del Covid-19.



Se espera que se recauden un total de 500 mil pesos, que se transformarán en 2 mil 500 despensas.



“La obra habla del encierro, de cómo podemos a través de circunstancias extraordinarias sacar lo mejor o peor de nosotros”, expresó Layevska.



La obra durará 22 minutos y estará disponible hasta el fin de la cuarentena.