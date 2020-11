‘Espero estar en una trinchera que me permita seguir sirviendo’; enfocado Jaime con la sociedad

Escuchar Nota

A poco de concluir su periodo como diputado local, Jaime Bueno Zertuche reconoció que aún queda mucho trabajo por hacer en poco tiempo.El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local se dijo satisfecho por la labor desempeñada, sobre todo por encabezar la legislatura más productiva en la historia.“La verdad es que estoy contento, porque ha sido una labor de retos, que siguen hasta el 31 de diciembre; estoy feliz con lo que se logró como grupo parlamentario, con causas, leyes, que impactan de manera directa a la ciudadanía de manera positiva”, dijo.Aseguró que ha sido una experiencia muy motivadora y enriquecedora. “Mi carrera en el servicio público, después de estar en la Iniciativa Privada, ha sido muy enfocada al servicio social”.Calificó a la actual legislatura como histórica, porque ningún grupo parlamentario tuvo la mayoría, lo que llevó a que la Junta de Gobierno fuera de un partido a otro en estos tres años; cosa que no había sucedido.“Como diputado encabecé más de 130 instrumentos legislativos, como la Ley de Cardioprotección; enfocado mucho a la labor social, gente con discapacidad, adultos mayores, organismos de la sociedad civil; en este año con un enfoque muy importante hacia la salud y cerrar filas por Coahuila”, apuntó.“En el rubro del trabajo social, que hoy más que nunca soy un convencido que la forma de legislar que requiere el ciudadano es un diputado que sea productivo, que haga leyes; pero que lo haga de la mano de su trabajo social en los sectores populares. Por eso siempre estuve allí, en todas las colonias de mi Distrito, realizando actividades, escuchando a la ciudadanía, implementando programas”, detalló.Jaime Bueno se tomó la tarea de visitar todas y cada una de las 123 colonias que integran el Distrito 13, recorriendo más de mil 500 kilómetros escuchando las necesidades de la población y dándoles atención oportuna; realizando más de 43 mil gestiones sociales.El diputado realizó programas sociales como los Mercaditos Bien Buenos, en donde los vecinos llevaban objetos sin usar y los intercambian por diversos artículos para el hogar, con lo que se beneficiaron alrededor de 8 mil personas y se recolectaron 37 mil 860 kilogramos de material reciclable.También llevó a cabo las Brigadas Bien Buenas, donde se les brindó atención a más de 7 mil 300 personas, facilitando a los ciudadanos el acceso a diferentes servicios como cortes de cabello, asesorías jurídicas y nutricionales, así como atención dental y oftalmológica.Siempre quedó en claro con la gente, desde que estuvo pidiendo el favor de su voto, que tenía que regresar; y esa fue una consigna, que se cumplió a cabalidad.“Ahora que integramos números para el informe legislativo, nos sorprendimos gratamente. Realizamos cerca de 43 mil atenciones de gestión en diferentes temas y rubros, que nos hablan de la repuesta que se dio. Iniciamos programas de mercados, brigadas, materiales de construcción. En este año se tuvo que ajustar con un programa de fruta, verdura y carne a bajo costo, a la puerta de las casas de quienes no podían salir por el tema de la pandemia; o el tema de sanitización en espacios públicos, tiendas de abarrotes y vehículos, que continúa hasta la actualidad”, expuso.Todo ha sido de la mano del apoyo del gobernador Miguel Riquelme y del alcalde Manolo Jiménez Salinas, recordando que la labor de un diputado es servir de puente entre la ciudadanía y el Poder Ejecutivo.“Ese equipo y buena relación nos permitió servir a la ciudadanía al ser ese enlace. Creo que ese es el perfil del legislador de hoy, seguir de cerca con la gente”, opinó.De igual forma, organizó rifas para apoyar a pequeños que se encontraban en alguna situación complicada de salud, para recaudar fondos y que sus familias pudieron costear algún procedimiento médico.Se instalaron tres corazones recolectores de taparroscas, para apoyar a niños que necesitaban tratamiento de cáncer; los cuales se ubican en el Parque Abraham Curbelo, en la Plaza del Congreso y en la escuela secundaria Nazario Ortiz Garza.“En nuestra Casa de Enlace Legislativo se implementó un comedor para que quienes requieran alimentos, siguiendo todos los protocolos de salud y sana distancia; además nos tomamos la tarea realizar entregas en diversas instituciones hospitalarias para que nuestros médicos y enfermeros también recibieran un refrigerio sano y nutritivo”, informó.Entre el trabajo legislativo, Jaime Bueno destacó diversas iniciativas que surgieron del contacto y la cercanía con la población, que ahora ya son ley.“Recuerdo la nueva Ley de Cardioprotección, que surgió a inquietud de la comunidad médica, al destacar que el primer lugar de muertes entre los coahuilenses son los accidentes cardiovasculares; y ahora lo que se busca es que cada vez haya más aparatos desfibriladores para incrementar la oportunidad de salvar vidas, en un 80% si se cuenta con el aparato de una manera oportuna y cercana”, estableció.Otra ley que destacó, surgió por las quejas en torno a los abusos de cobro que realizó la gasera Naturgy, por lo que se abanderó la causa, se levantaron expedientes y se exigió la recuperación de lossobrecobros.Pero además se elaboró un punto de acuerdo, dirigido al Congreso de la Unión, para que se evite cobrar mediante estimaciones en todo este tipo de servicios.También se generó la ley para hacer uso de cajones exclusivos de personas discapacitadas, a quienes sufran de una discapacidad temporal.Se fortalecieron los derechos de los niños mediante diferentes iniciativas, así como los de los adultos mayores.Este año se protegió a los médicos al sancionar de manera ejemplar a quien agreda o discrimine al personal médico, dañe hospitales o ambulancias; “que se vio en otros países, y que fue la iniciativa que más rápido caminó en esta legislatura, y hoy es ley”.Otra propuesta que se impulsó nació de los empresarios de las diferentes cámaras y organizaciones, para simplificar los trámites, permisos y demás que provocaban acudir a oficinales del Municipio y al Estado en repetidas ocasiones; “con lo que salió una incitativa de ley respaldada por los 25 diputados, algo sin precedentes, y después hubo cinco como esa”.A causa de la pandemia se tuvo que generar una adecuación a la Ley Orgánica para sesionar de manera virtual, con lo que este Congreso fue el primero de hacerlo así, y el único que no suspendió sus actividades por el tema del Covid-19.“Este año nos quedó más que claro que anteponiendo el interés común a todo lo demás vamos a salir adelante en muchas cosas, haciendo equipo, como fue la suma de todos los sectores en Cerrando Filas por Coahuila, lo que nos llevó al Congreso a hacer por primera vez un pronunciamiento en conjunto entre diputados del PAN y del PRI, reconociendo el trabajo del Gobernador y pidiendo la revisión del tema del presupuesto, de rubros que están impactando directamente a ciudadanos, como lo es la pandemia”, aseveró.Familia, mi principal motor“Festejamos la llegada del 2021, esperando que sea un año menos convulso que 2020, quiero pasarlo en familia, que es mi principal motor. Los valores familiares te llevan en el servicio público a lograr cosas importantes, veremos qué es lo que sigue, siempre he sido muy institucional, respetuoso de lo que mi partido decida”, dijo.Sobre la posibilidad de lanzarse como candidato a Alcalde de Saltillo o para diputado federal, comentó: “Sigo siendo el presidente del Comité Municipal del PRI, puesto y dispuesto para servir al partido. Espero estar en una trinchera que me permita seguir sirviendo a la comunidad, haciendo lo que me gusta hacer”.Sobre su futuro político, admitió que no hay algo concreto, “hay que esperar los tiempos. Las opciones y propuestas que defina el partido hay que atenderlas unidos. No podemos estar divididos, cada quien haciendo labor por su lado, sino trabajando por los coahuilenses”.En cuanto a una probable coalición con el PAN en 2021, opinó: “Posibilidades las va a haber, pero cada escenario debe analizarse y valorarse de manera independiente. El próximo año lo veremos por primera vez, incluso ya hay algunos estados que ya lo definieron, pero creo que es un traje a la medida de cada situación; habrá que valorarlo y sí estar abiertos. Si al final se considera que es de beneficio para la población, y si no es así, también”.