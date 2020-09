Espero que México cumpla con sus obligaciones internacionales y entregue agua: Landau

Escuchar Nota

“Ese tratado del agua, tiene parte que trata de las obligaciones de EU de entregar agua a México, y la obligación de México es entregar agua, es una cuestión de compartir agua entre países vecinos en las regiones fronterizas que están en las cuencas de esos ríos, así que nuestros antepasados en 1944 firmaron este acuerdo”.



Landau agregó: “Yo espero que los Estados Unidos Mexicanos cumplan con sus obligaciones internacionales tal como lo hemos hecho nosotros en el caso específico”.



"El gobernador falta a la verdad, de haberse continuado el modelo que él quería, México no habría podido cumplir con su compromiso internacional. Por esa razón, el Gobierno de México tuvo que proceder a la apertura de las presas y a la salvaguarda de las mismas por parte de la Guardia Nacional", dijo la comisión en un comunicado de prensa.



Esto luego de que el mandatario, en entrevista con EL UNIVERSAL, responsabilizó al gobierno federal de la deuda de agua con Estados Unidos "por un error, una grave omisión de funcionarios de la Conagua", a causa de la cual se dejaron de pagar más de mil 300 millones de metros cúbicos de agua en las presas internacionales, "lo que hizo que se generara una presión extraordinaria sobre México".

dijo el embajador de Estados Unidos en México,Durantel embajador afirmó:Para el diplomático el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), “es un instrumento que no va a resolver todas las disputas”, pero “es importante para este mundo del siglo XXI que haya certidumbre y confianza en nuestra región, creo que el T-MEC va a apoyar a llegar a estas metas, pero el paso no siempre va a ser fácil así que no va a resolver todo a la vez, pero sí creo que nos da un marco importante para resolver las diferencias”.Además, agregó que México, Estados Unidos y Canadá son una misma región, pero como en todas las familias hay diferencias, aunque “estamos todos en el mismo equipo y somos todos parte de la región de América del Norte, pero eso no quiere decir que no vaya a haber disputas específicas, como las hay hoy, ahora y en el futuro las habrá”.apuntó.Hace unos días, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) consideró que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, incurrió en imprecisiones y faltó a la verdad al asegurar que hubo un error y una falta grave por parte de funcionarios de dicho organismo, los que generaron la deuda de agua con Estados Unidos.